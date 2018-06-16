Birleşik Krallık'taki Türk vatandaşları sandık başında

LONDRA (AA) - Türkiye'de 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanı ve milletvekilli genel seçimi için Birleşik Krallık'taki Türk vatandaşlarının 4 günlük oy verme süreci başladı.

İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya'da yaşayan Türk vatandaşları, oylarını yerel saatle 09.00'dan itibaren Londra'nın batısındaki Olympia Konferans Merkezi ile İskoçya'nın başkenti Edinburgh'taki Edinburgh Başkonsolosluğu çalışma ofisinde kurulan sandıklarda kullanıyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı Türkler, istedikleri merkezde sandık başına gidebilirken, nüfus cüzdanı, pasaport ve ehliyet gibi üzerinde Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasını taşıyan, kimliği tereddütsüz ortaya koyan, fotoğraflı, mühürlü, resmi bir belge ile oylarını verebiliyor.

Londra'daki oy verme sürecini AA muhabirine değerlendiren Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Çınar Ergin, burada 30 sandık kurulduğunu ve sistemin mükemmel bir şekilde çalıştığını ifade etti.

Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, Birleşik Krallık'ta yaklaşık 100 bin kayıtlı seçmen bulunduğunu belirten Ergin, seçim sürecinin düzenli ve sakin bir ortamda gerçekleşebilmesi için gerekli tüm güvenlik önlemlerinin de alındığını kaydetti.

Birleşik Krallık'taki Türk vatandaşları için oy verme işlemi 4 gün boyunca devam edecek.

Vatandaşlar, her iki merkezde de 19 Haziran Salı akşamına kadar, hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00-21.00 saatlerinde oy verebilecek.

