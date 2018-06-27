Birleşmiş Milletler 2. Polis Şefleri Zirvesi

Birlemiş Milletler (BM) Polis Şefleri Zirvesi'ne Türk Polis Teşkilatını temsilen katılan Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Metin Özkan, zirve kapsamında ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları Bölümü tarafından Birlemiş Milletler Polis Şefleri Zirvesi'nin ikincisi 20-21 Haziran'da ABD'nin New York kentinde düzenlendi. Zirvede Emniyet Genel Müdürlüğünü Dış İlişkiler Dairesi Başkanı Özkan temsil etti.
Zirveye, 123 ülkenin Bakan, Bakan Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü ve uluslararası kuruluşlarının üst düzey temsilcileri katıldı.
Genel Kurulda bir konuşma yapan Metin Özkan, Barışı Koruma Operasyonlarından sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Jean-Pierre Lacroix ve Birleşmiş Milletler Barışı Koruma Operasyonları Polis Danışmanı Luis Carrilho ile ikili görüşmeler gerçekleştirdi.
Lacroix, Türkiye'nin barışı koruma operasyonlarına yaptığı katkının çok önemli olduğunu belirterek, Türkiye'nin misyonlara katkısının artarak devamının beklendiğini, misyonların ihtiyaçları doğrultusunda Özel Donanımlı Polis Timi görevlendirilmesinin önemli olduğunu ifade etti.
Özkan ise ülkelerin yüksek seviyede katılımının, zirveye verilen önemin göstergesi olduğunu ifade ederek, Birleşmiş Milletler personelinin seçiminin çok iyi seviyede yapıldığını, bunu geliştirmeye yönelik çalışmalarda her türlü desteğe hazır olduklarını kaydetti.
Özkan'ın ikili görüşme yaptığı Carrilho ise misyonlarda birçok Türk polisi ile görev yaptığını, personelin yetenek ve kabiliyetlerini çok iyi bildiğini kaydetti.
Özkan, zirve kapsamında düzenlenen "Cinsiyet Ayrımcılığı" konulu panele de katıldı.
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