"Birliğimiz yükseldikçe millet olarak hep üstün olmuşuz"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sevginin kendilerini birbirine bağlayan unsur olduğunu belirterek, "Asırlardan beri Anadolu topraklarında birbirimizi severek, muhabbet ve huzur içerisinde yaşamışız. Birliğimiz, beraberliğimiz yükseldikçe biz millet olarak hep üstün olmuşuz." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Maltepe Mimar Sinan Yurdu'nda, Doğu ve Güneydoğu'dan çok sayıda öğrencinin katılımıyla düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampını ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı konuşmada, camilerin önemine değinerek, Türkiye'de her yıl 500-600 cami yapıldığını söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili dikkatimizi çeken ayetler var. 'Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünmeyin, parçalanmayın.' Buradaki ip, Kur'an-ı Kerim'dir, İslam'dır, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesidir. Bütün bunlar, Allah'ın ipidir. Bütün Müslümanlar için en önemli iki kaynak, Kuran ve sünnettir. Yine bir hadis-i şerifte 'Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız.' diye buyruluyor. Sevgi bizi birbirimize bağlayandır. Asırlardan beri Anadolu topraklarında birbirimizi severek, muhabbet ve huzur içerisinde yaşamışız. Birliğimiz, beraberliğimiz yükseldikçe biz millet olarak hep üstün olmuşuz."