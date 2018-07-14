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"Birliğimiz yükseldikçe millet olarak hep üstün olmuşuz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 17:29 | Son Güncelleme

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş: - "Sevgi, bizi birbirimize bağlayandır. Asırlardan beri Anadolu topraklarında birbirimizi severek, muhabbet ve huzur içerisinde yaşamışız. Birliğimiz, beraberliğimiz yükseldikçe biz millet olarak hep üstün olmuşuz"

İSTANBUL (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, sevginin kendilerini birbirine bağlayan unsur olduğunu belirterek, "Asırlardan beri Anadolu topraklarında birbirimizi severek, muhabbet ve huzur içerisinde yaşamışız. Birliğimiz, beraberliğimiz yükseldikçe biz millet olarak hep üstün olmuşuz." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Maltepe Mimar Sinan Yurdu'nda, Doğu ve Güneydoğu'dan çok sayıda öğrencinin katılımıyla düzenlenen "Yazımda Kardeşlik Var" yaz kampını ziyaret etti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, yaptığı konuşmada, camilerin önemine değinerek, Türkiye'de her yıl 500-600 cami yapıldığını söyledi.

Birlik ve beraberliğin önemine dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Kur'an-ı Kerim'de bununla ilgili dikkatimizi çeken ayetler var. 'Hep birlikte Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, bölünmeyin, parçalanmayın.' Buradaki ip, Kur'an-ı Kerim'dir, İslam'dır, Peygamber Efendimiz'in sünnet-i seniyyesidir. Bütün bunlar, Allah'ın ipidir. Bütün Müslümanlar için en önemli iki kaynak, Kuran ve sünnettir. Yine bir hadis-i şerifte 'Sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız.' diye buyruluyor. Sevgi bizi birbirimize bağlayandır. Asırlardan beri Anadolu topraklarında birbirimizi severek, muhabbet ve huzur içerisinde yaşamışız. Birliğimiz, beraberliğimiz yükseldikçe biz millet olarak hep üstün olmuşuz."

Erbaş, kendisine inanmayan müşrikler tarafından "Muhammed'ül Emin" olarak nitelendirilen Hazreti Muhammed'in bir hadis-i şerifte "Müslüman, elinden ve dilinden diğer Müslümanların emniyette olduğu kimsedir" buyurduğunu ifade ederek, gençlerden kendilerini hadiste olduğu gibi emin insanlar olarak yetiştirmelerini istedi.

Hazreti Muhammed'in Medine'de Mescid-i Nebevi'nin yanında "suffe" denilen bir eğitim merkezi kurduğunu aktaran Erbaş, "O suffede Müslümanlar İslam'ı bizzat Peygamberimizden öğrendiler. Ondan sonra Medine'nin dışına çıkıp çok uzak yerlere giderek, Müslümanlığı öğrettiler. Peygamberimizin vefatından 10-15 sene kadar sonra, Türkistan'a kadar gidip İslam anlatılarak yayıldı. Aynı şekilde Halid bin Velid'in oğlu Hazreti Süleyman, 639'da Diyarbakır'ı fethetti. Hazreti Peygamber'in vefatından kısa bir süre sonra, Müslümanlar Diyarbakır'a, Hakkari'ye, Şırnak'a, Mardin'e, Siirt'e geldiler. Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki Anadolu toprakları içerisinde İslamla şereflenen ilk şehirler Doğu ve Güneydoğu illerimiz. Onun için o şehirlerimize, şehitler diyarı diyoruz. Sadece Diyarbakır'da 27 sahabenin kabri var. Oraya yerleşen 500 kadar sahabenin kabirlerinin yerini ise bilmiyoruz." diye konuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, çocuk ve gençlere eğitim konusunda tavsiyelerde bulunarak, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak sizleri desteklemeye hazırız. Yeter ki siz niyet edin, çalışın. Biz her zaman sizlerin yanındayız." ifadelerini kullandı.

İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın da katıldığı programın sonunda, iki öğrenci Erbaş'a hat tablo hediye etti.

Programda, öğrencilerden oluşan koro tarafından da ilahiler okundu.

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