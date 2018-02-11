HABER

Birlik başkanının aracına silahlı saldırı

GÜNCEL HABERLERİ | 11.02.2018 23:46 | Son Güncelleme

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Karamercan'ın park halindeki otomobiline av tüfeğiyle ateş açıldı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan'ın park halindeki aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi Hatıp Caddesi Tabaka Sokak'ta park halinde bulunan Karamercan'ın 42 AOK 01 plakalı otomobiline, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

Karamercan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı.

Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
av tüfeği Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konya silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Cüneyt Arkın’a büyük ayıp!

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Kadir İnanır yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevinde 'Afrin' kavgası! Kafatası kırıldı

Cezaevinde 'Afrin' kavgası! Kafatası kırıldı

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Ahmet Davutoğlu'ndan 'yok artık' dedirten Suriye açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

İğrenç olay! Mahalleli linç etmek istedi, çıplak halde kaçtı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 'zabıtaya darp' olayında yeni gelişme!

Tüm Türkiye'yi ayağa kaldıran 'zabıtaya darp' olayında yeni gelişme!

Günlük burç yorumları 12 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Günlük burç yorumları 12 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan Şubat ayı burç yorumları

Kadir İnanır yoğun bakımda

Kadir İnanır yoğun bakımda

İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesi güncellendi

İçişleri Bakanlığı’nın terörden arananlar listesi güncellendi

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Afrin şehidinin evine haciz yolladılar

Kadir İnanır kimdir? Kadir İnanır yoğun bakımda! Kadir İnanır'ın son durumu

Kadir İnanır kimdir? Kadir İnanır yoğun bakımda! Kadir İnanır'ın son durumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.