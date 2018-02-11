Birlik başkanının aracına silahlı saldırı

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ali Osman Karamercan'ın park halindeki aracına silahlı saldırı düzenlendi.

Merkez Meram ilçesi Beybes Mahallesi Hatıp Caddesi Tabaka Sokak'ta park halinde bulunan Karamercan'ın 42 AOK 01 plakalı otomobiline, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce av tüfeğiyle ateş açıldı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otomobilde hasar meydana geldi.

Karamercan'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, araçta ve çevrede inceleme yaptı.

Saldırıyı düzenleyen kişi ya da kişilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürüyor.