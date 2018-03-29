- BİRLİK BERABERLİK ÇİFTLİĞİ'NE OPERASYON: GÖZALTINA ALINAN KİŞİNİN İŞLETTİĞİ MARKET ÇEVRESİNDE TOMA'LI ÖNLEM...

* Dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alınan Serkan Erden'in işlettiği markette, polis geniş güvenlik önlemi aldı. Marketin çevresine TOMA konuşlandırıldı.

Haber: İhsan YALÇIN - Kamera: Harun UYANIK / İstanbul DHA

Çiftlik Bank benzeri bir yapılanmayla dolandırıcılık yaptığı öne sürülen Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin sahibi Serkan Erden ile babası polis operasyonuyla gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank benzeri 'piramit satış yöntemi' bir yapılanmayla dolandırıcılık yapıldığı iddiasıyla Birlik Beraberlik Tarım Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi hakkında soruşturma başlattı. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de hakkında gözaltı kararı bulunan şirket sahibi Serkan Erden'i Şişli Mecidiyeköy Mahallesi Şehit Er Cihan Namlı Cadddesi'ndeki işlettiği markette, babası Enser Erden'i ise şirketin Konya Çumra ilçesinde bulunan çiftliğinde yakalayarak gözaltına aldı.

MAĞDUR SAYISI ARAŞTIRILIYOR

Polisin, Erden'in 3 ay önce devraldığı markette yaptığı aramalarda şirketle ilgili bazı dijital verilere el konulduğu öğrenildi. Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şirketin hiyerarşik yapısı ve mali profilini incelemeye aldı. Polis ekipleri şirketin mağdur sayısını araştırıyor.