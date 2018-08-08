- "Birlik ruhunu Anadolu'ya, dünyaya haykıracağız"

Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamalarına ilişkin, "26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. 24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta olacağız. Etkinliklerimiz olacak. Birlik ruhunu, ümmet şuurunu yeniden gür sesle bütün Anadolu'ya, dünyaya haykırmış olacağız." dedi. Muş'un Malazgirt ilçesinde "Anadolu'nun Fethi 1071 Malazgirt Zaferi'nin 947. Yıl Dönümü Anma Programı" etkinlikleri kapsamında basın toplantısı düzenlendi. Muş Valisi Aziz Yıldırım, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Haydar Ali Yıldız, Okçular Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Bilal Erdoğan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ve AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek'in katılımıyla düzenlenen basın toplantısı, Malazgirt ilçesindeki "1071 Zafer Atını" önünde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Erdoğan, Muş'a geldikleri ekiple, Malazgirt etkinliğinin geçen seneden çok daha düzenli hazırlanması üzerine çalıştıklarını söyledi.

26 Ağustos'ta Malazgirt'te çok müstesna bir gün yaşayacaklarını, Türkiye'nin birlik tablosunu orada yeniden dünyaya haykıracaklarını vurgulayan Erdoğan, bin yıl önce Malazgirt ile kazanılan zaferin Anadolu'nun kapılarını açtığını anımsattı. Malazgirt'in şehit kanlarıyla sulanırken cephede Türk, Kürt, Arap ve ümmetin bulunduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti: "Anadolu toprakları böylelikle aslında İslam ümmetinin de vatanı oldu. Bizim sancaktarlığımızda Türk milleti, Cumhurbaşkanımızın dediği 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' anlayışı bin yıl önceki ruha yaslanmaktadır. Biz sırtımızı başkaları gibi başka yerlere değil, bu inanca, bu birlik ruhuna yaslıyoruz. Çanakkale'de yaşadığımız ruh Malazgirt'e, Alparslan'ın ordusundaki ruha, Kudüs önlerindeki Selahaddin'in ordusundaki ruha yaslanmaktadır. Türkiye'nin son 15-16 yılda ortaya koyduğu yükseliş, yeniden diriliş ve şahlanış tam da bu ruha dayanmaktadır." - "Birlik ruhunu Anadolu'ya, dünyaya haykıracağız" "Şu anda Türkiye'ye çeşitli mihraklardan yapılan taarruzların nedeni Türkiye'deki bu ruhun yeniden canlanması, dirilmesidir. Birliğimizin, kenetlenmemizin, dayanışmamızın oluşturacağı gücün maalesef düşmanlarımız bizden daha çok farkındalar." diyen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önderliğinde Çanakkale Zaferi'nin büyük ihtişamla kutlandığını, gençlerin Çanakkale'yi, şehitliği ziyaret ederek, o birlik ruhunu yaşadığını ifade etti.

Erdoğan, şimdi Malazgirt'i de Çanakkale'nin kutlanış ihtişamının yanına, onunla yarışır şekilde koymak için yola çıktıklarını belirterek, Okçular Vakfı olarak bu konuda bütün ilgili kurumların desteğine başvurduklarını, devletin bütün kurumlarının da Malazgirt Zaferi'nin adına yakışır şekilde kutlanması için seferber olduğunu aktardı. Kentte hazırlıkların yapılmasında büyük emek harcayan vali, kaymakam ve yerel idarecilere teşekkür eden Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "26 Ağustos'ta Malazgirt'teyiz. 24-25 Ağustos'ta Ahlat'ta olacağız. Etkinliklerimiz olacak. Birlik ruhunu, ümmet şuurunu yeniden gür sesle bütün Anadolu'ya, dünyaya haykırmış olacağız. Bu, bölge için büyük bir turizm potansiyeli, kültürel zenginlik, hareketlilik oluşturacak. Bu kardeşlik ruhunu yeniden düşünmemiz lazım. 'İnananlar kardeştir' buyuruyor Rabbimiz. O zaman birinin arkasından konuştuğumuzda bunu neden yaparız, emanete ihanet ettiğimizde bunu neden yaparız, Müslümanların hukukunu korumadığımızda acaba neyi düşünerek yaparız, bu iç muhasebeleri yapmamız gerekiyor.

Bireysel anlamda kendi kendimizi hesaba çekmemiz gerekiyor. Allah, 'Siz kendinizi değiştirmedikçe benim rahmetim size isabet etmez...' Millet olarak bu birlik kardeşlik şuurunu yaşatmamız lazım. Düşmanlıkları, dedikoduları, hıyanetleri değil. Biz ne zaman birliğimizi yücelttik, Allah bize zaferler yazdı. Ne zaman birbirimize düştük, aramıza tefrika tohumları ekildi, o zaman zelil olduk. Yeniden diriliş hikayesi yazmak istiyorsak 21. yüzyıla damgamızı milletçe vurmak istiyorsak yeniden birlik olmak zorundayız. İnşallah Malazgirt kutlamalarımızın güçlenmesi bunun işaretçisi olsun." - "Türkiye'nin her yerinden insanlar gelecek" Muş Valisi Yıldırım ise Malazgirt'in bundan yaklaşık bin yıl önce Anadolu'nun kapılarının açıldığı yer olduğunu anımsattı. O günün süper devletlerinden birisi olarak anılan Bizans'ın "yenilmez" denen ordusunu, 4'te biri büyüklüğündeki orduyla Sultan Alparslan'ın Malazgirt Meydanı'nda yendiğinin altını çizen Yıldırım, "Burada kazanılan zafer Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması anlamında bir adım olmuştur. Anadolu'nun sonraki topraklarının fethinin başlangıcı 1071 Malazgirt'tir. İstanbul, Ankara varsa, Çanakkale Zaferi kazanılmışsa bunun başlangıcı Malazgirt'tir, 1071 yılıdır." diye konuştu.

Malazgirt Zaferi'nin bugüne kadar çok büyük törenlerle kutlanmadığını anlatan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu: "Geçen yıl Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle Okçular Vakfının başkanlığında çok güzel şekilde kutlandı. Geçen yıldan bu yana yapılan proje sayesinde çok daha güzel program planlanmakta. Bu seneki programa Ahlat da katıldı. Yapılacak olan etkinlik alanı 3 yıl daha devam edecek ama bu yıl töreni yeni alanda yapmayı planlıyoruz. Çok güzel projeler yapılacak. Bu emekler sadece 26 Ağustos için olmayacak. Bundan sonra bütün yıl boyunca kutlanılacak bir hale getirilecek. Nasıl gençlerimizi Çanakkale'ye diğer illere gönderiyorsak, artık yurdumuzun diğer illerden de gençlerimiz, büyüklerimiz Malazgirt'i görmeye, buradaki milli parkı görmeye gelecekler. Bunun, kentin yanı sıra bölge illerine de katkısı olacak." - "1071 olmasa 1453 olmazdı" İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Uysal da Malazgirt Zaferi'nin, 1071'in bir başlangıç olduğunu belirtti. Geçen yıl yapılan kutlamalara İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak büyük destek verdiklerini aktaran Uysal, şunları kaydetti:

"Malazgirt başlangıcı olmasa 1453 olmazdı. O olmasa bugün ülkemiz olmazdı. Malazgirt Zaferi'ni ülkenin gündemine getirenlere teşekkür ederim. Okçular Vakfı bu faaliyeti yaparken o dönemde Malazgirt ile Başakşehir ilçemiz kardeşti. Burada buluştuk. Organizasyona İstanbul Büyükşehir ve Başakşehir Belediyesi olarak destek verdik ve bakıldığında geçen yıl yapılan organizasyon sadece Muş için, bir ilçe için değil ülke için yapılan organizasyon oldu. Bu sene daha iyisi olacak diyoruz. Malazgirt, bu milletin bir başlangıcı, Anadolu'ya girişi olarak hatırlanacak ve her yıl burada olacağız. Asıl olan İstanbul'da yaşayanlar 1453'ten önce 1071'in olduğunu hatırlaması. Bu anlamda 1071 Malazgirt'i hatırlama anlamında İstanbul'un büyük sorumluluğu var." - "Bu millete diz çöktüremeyecekler" Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Okçular Vakfı Başkanı Yıldız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla geçen yıl "Anadolu'nun Fethi'nin 946. Yıl Dönümü"nü idrak ettiklerini, tüm şehitleri hep birlikte andıklarını anımsattı.