’Birlikte Söz Veriyoruz’ grubundan ’kadın yönetici’ vurgusu

İzmir Ticaret Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimlerine sayılı günler kala seçimlerin iddialı gruplarından 31. Sağlık Meslek Komitesi adayı olan ’Birlikte Söz Veriyoruz’ grubu ekonomi yönetiminde kadınlar için kotanın olması gerektiği yönünde açıklama yaptı.

MP Sağlık AŞ’den Veysi Kubba, Bora Özel Eğitim’den Saniye Bora Fıçı, Ekin Efe’den Prof. Dr. Ertuğrul Ercan, Köprü Psikolojik Danışmanlık’tan Psk. İlknur Peder ve UKEB Okulları’ndan Filiz Üstel’den oluşan İzmir Ticaret Odası Meslek Komiteleri ve Meclis Üyeliği seçimleri 31. Sağlık Meslek Komitesi adayı ’Birlikte Söz Veriyoruz’ grubu, basın açıklaması yaptı.

"Aklın cinsiyeti yoktur"

Ekonomi yönetiminde kadınlar için kotanın olması gerektiği görüşünü vurgulanan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Şu günlerde oda ve borsa organ seçimleri nedeniyle 31. Sağlık Grubu olarak işveren örgütlerindeki kadın yönetici temsiliyetine dikkat çekmek istemekteyiz.

Kadın işverenler, Türkiye ortalamasında yüzde 10 oranında yer almaktadır. Öte yandan oda ve borsaların yönetim kadrolarına ve meclis üyeliklerine baktığımızda maalesef kadınlar açısından aynı oranı göremiyoruz. Kimi oda ve borsalarımızda yüzde 0, kimi oda ve borsalarda yüzde 1 gibi kadın temsiliyeti rakamlarına ulaşıyoruz. Eğer ekonomide ve ülke kalkınmasında birlikte hareket ediyorsak, yönetimde de birlikte olmamız gerektiğine inanıyoruz. Aklın cinsiyeti yoktur, akılda birlik olunmalıdır. İş kadınlarının ve iş adamlarının birlikte başarıyı yakalayacağına inanıyoruz. Kadınların oda, borsa ve sivil toplum örgütlerinde etkin olamadığı, kadın hareketinin bir hak arama mücadelesinden ziyade sivil toplum örgütlerinde ve siyasette araç haline geldiği ortadadır. Kadın meselelerinin daha çok politik bir argüman olarak kullanıldığı, sorunların çözümüne dair herhangi bir ortak yaklaşım veya somut bir adım atılmadığını gözlemliyoruz. Burada esas olan samimiyettir. Samimiyet çok seslilikten değil çok şey yapmaktan geçiyor. Çok şey yapmanın yolu da kadına daha çok yer vermek ve yol açmaktır. Bu nedenledir ki siyasette ve işveren örgütlerinin yönetiminde kadınlar için kotanın olması gerektiğine inanıyoruz. Mevcut yasa ve yönetmeliklerde bulunmayan bu önerimizin bir anlayış olarak hakim kılınması temennisindeyiz."