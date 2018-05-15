BİRLİKTE YAŞADIĞI ADAMI ÖLDÜREN KADINA 12.5 YIL HAPİS CEZASI

Haber: Serpil KIRKESER / İSTANBUL DHA

Avcılar'da geçen yıl birlikte yaşadığı İdris Çakır’ı (27) ekmek bıçağıyla çıkan tartışma sırasında öldürdüğü iddia edilen Fatma Demir'in (52) yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçundan sanık Fatma Demir'i önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemde "haksız tahrik var" diyerek sanık Fatma Demir'e verilen cezayı 15 yıla düşüren mahkeme heyeti, "iyi hal" indirimi de uygulayarak cezayı 12.5 yıla indirdi. Üye hakim Halil Serin de Fatma Demir'in yaşadığı şiddetli elemde haksız fiilin ağırlığı ve sürekliiliği de gözönüne alarak alt sınırdan ceza tayini ile sanığa 10 yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini belirterek, "Sayın çoğunluğun alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurmasına muhalifim" dedi. Sanık Fatma Demir ise son sözünde çok pişman olduğunu belirtti.

"ADALETE GÜVENİYORUM, PİŞMANIM"

Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan sanık Fatma Demir, "Bu yaşa kadar ben karınca dahi incitmedim.Çok pişmanım. Hiç iyi değilim. Şu an konuşamıyorum. Adalete güveniyorum" dedi.