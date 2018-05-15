Birlikte yaşadığı adamı öldüren kadına 12.5 yıl hapis cezası

Serpil KIRKESER / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da geçen yıl birlikte yaşadığı İdris Çakır’ı (27) ekmek bıçağıyla çıkan tartışma sırasında öldürdüğü iddia edilen Fatma Demir'in (52) yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, "Kasten öldürme" suçundan sanık Fatma Demir'i önce müebbet hapis cezasına çarptırdı. Eylemde "haksız tahrik var" diyerek sanık Fatma Demir'e verilen cezayı 15 yıla düşüren mahkeme heyeti, "iyi hal" indirimi de uygulayarak cezayı 12.5 yıla indirdi. Üye hakim Halil Serin de Fatma Demir'in yaşadığı şiddetli elemde haksız fiilin ağırlığı ve sürekliiliği de gözönüne alarak alt sınırdan ceza tayini ile sanığa 10 yıl hapis cezası verilmesi gerektiğini belirterek, "Sayın çoğunluğun alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurmasına muhalifim" dedi. Sanık Fatma Demir ise son sözünde çok pişman olduğunu belirtti. "ADALETE GÜVENİYORUM, PİŞMANIM" Bakırköy 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada söz alan sanık Fatma Demir, "Bu yaşa kadar ben karınca dahi incitmedim.Çok pişmanım. Hiç iyi değilim. Şu an konuşamıyorum. Adalete güveniyorum" dedi. SANIĞIN AVUKATI: EN ÜST HADDEN TAHRİK İNDİRİMİ UYGULANSIN Fatma Demir'in avukatı da müvekkilinin halen olayın şokunda olduğunu belirterek, "Eşi öğretmendir. 2 çocukları vardır. Şahıs müvekkilin kanına girip tecavüz etmiştir. Defalarca dövmüştür ve zorlamıştır. Oğlunu öldürmekle tehdit etmiştir. Müvekkili yuvasından koparıp İstanbul'a getirmişlerdir. İstanbul'da çöp toplayarak geçindirmiştir. Maktül asabidir. Tanıklarımızı dinletmiştik. Onlar da beyanlarında müvekkilin olay tarihinde 'Yapma, etme' gibi sözlerini, ağlama seslerini duyduklarını belirtmişlerdir. Bunlar savunmamızı doğrular niteliktedir. Şahıs müvekili öldürmek istemiştir. Müvekkil haksız saldırıyı defetmek için bu eylemi gerçekleştirmiştir. Şahsın yaralandığını düşünerek kaçmıştır. Bu şahıs müvekkili öldürecekken o an müvekkil kendisini korumuştur. Müvekkil bir yıl geçmesine rağmen olayın acısını sıkıntısını çekmektedir. En üst hadden tahrik indirimi uygulansın. Müvekkilin yattığı süre de dikkate alınarak tahliyesini talep ediyoruz" diye konuştu. SANIK FATMA DEMİR 12 YIL 6 AY HAPİS Sanık Fatma Demir'i "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezasına çarptıran mahkeme heyeti, eylemin haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddetin etkisi altında haksız tahrik ile gerçekleştiğinin anlaşıldığını kaydederek, cezayı 15 yıla indirdi. Sanık Demir'e, iyi hal indirimi de uygulayan mahkeme heyeti, sanık Demir'in cezasını 12 yıl 6 aya düşürdü. Sanık Demir'in tutukluluk halinin de devamına karar verildi. ÜYE HAKİM KARARA MUHALEFET ETTİ Üye hakim Halil Serin, sanık Fatma Demir'e verilen cezaya muhalefet etti. Hakim Serin muhalefet şerhinde "TCK 61. maddesinde cezanın belirlenmesindeki kriterler suçun işlendiği zaman ve yer, failin kastının ağırlığı, failin güttüğü amaç ve saik ve TCK 29. maddesinde de uygulanırken maktülün yaşam şekli, geçinme şekli, yaşadıkları süreç, olayın meydana çıkma nedeni, failin yaşadığı şiddetli elemle haksız fiilin ağırlığı ve sürekliliği de gözönüne alınarak sanığa ceza verilirken alt sınırdan ceza tayini ile 12 yıl hapis cezası verilmesi ve ayrıca TCK 62. maddesi uyarınca indirim yapılarak neticeden 10 yıl hapis cezası ile cezalandırılması görüşündeyim. Bu nedenle sayın çoğunluğun alt sınırdan uzaklaşarak hüküm kurmasına muhalifim" ifadelerini kullandı. İDDİANAME İddianameye göre 11 Şubat 2017’de meydana gelen olay şöyle oldu: Başkasıyla evli olan Fatma Demir (52) ile birlikte yaşadığı İdris Çakır (27) arasında ekonomik nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Fatma Demir de eline geçirdiği ekmek bıçağı ile İdris Çakır’a kalp hizasında vurarak öldürdü. Fatma Demir, daha sonra avukatıyla emniyete giderek, İdris Çakır’ı öldürdüğünü itiraf edip, teslim oldu. Soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede Fatma Demir'in “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezası isteniyordu.

