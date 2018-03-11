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Biroğlu, ailelerin mutluluğunu paylaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2018 12:13 | Son Güncelleme

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) sarı listeden 3.

Biroğlu, ailelerin mutluluğunu paylaştı

Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) sarı listeden 3. grup kamu ve yapı müteahhitler adayı olan iş adamı Biroğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Biroğlu, seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürürken, yeni evlenin çiftlerin düğünlerine de katılarak ailelerin mutluluğunu paylaştı.
Seçim çalışmaları kapsamında Ergani ilçesini ziyaret edip esnafa projelerini anlatan Mahmut Biroğlu daha sonra Diyarbakır’da önemli yere sahip Bingöl Kavar aşireti ile Akçadağ ailesinin düğün törenlerine katıldı. 14 Nisan’da yapılması planlanan DTSO seçimde sarı listeden 3. grup kamu ve yapı müteahhitler adayı iş adamı Mahmut Biroğlu, gündüz esnaf ziyareti yaparken, akşam saatlerinde ise düğünlere katılarak ailelerin mutluluğuna ortak oldu. Düğünlerde halaya da katılan Biroğlu, Diyarbakır ve Diyarbakırlıların her türlü sevinç ve kederini paylaşmak istediklerini söyledi. Biroğlu, ziyaretlerinde seçilmeleri durumunda hayata geçirecekleri projeler hakkında da bilgiler verdi.

Biroğlu, ailelerin mutluluğunu paylaştı

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