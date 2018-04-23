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BİSİAD’da Dağhan Uzgur dönemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 18:10 | Son Güncelleme

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) genel kurulu yapıldı.BİSİAD üyelerinin ilgi gösterdiği genel kurula TÜBİFED Başkanı Şenol Anlaş, TÜBİFED Genel Sekreteri Mustafa Çalış, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, MARSİFED Genel Sekreteri Ezel Zeydanlı ve çok sayıda basın mensubu da katıldı.

BİSİAD’da Dağhan Uzgur dönemi

Bilişim Sektörü İş Adamları ve Profesyonelleri Derneği (BİSİAD) genel kurulu yapıldı.
BİSİAD üyelerinin ilgi gösterdiği genel kurula TÜBİFED Başkanı Şenol Anlaş, TÜBİFED Genel Sekreteri Mustafa Çalış, MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya, MARSİFED Genel Sekreteri Ezel Zeydanlı ve çok sayıda basın mensubu da katıldı. Görev dönemi boyunca kendisine ve yönetim kuruluna verilen destekten ötürü üyelere teşekkür eden BİSİAD Başkanı Osman Akın, “Bırakmasını bilmek, başlamasını bilmekten daha değerlidir; 12 yıldır üstlenmekten onur duyduğum BİSİAD Başkanlığı görevimi genç arkadaşım Dağhan Uzgur’a devrediyorum. Kendisinin liderliğinde görev yapacak yönetim kurulumuzun derneğimizin çıtasını daha da yükselteceğine hiç şüphem yok” ifadelerini kullandı.
Tek listeyle gidilen seçimde, yönetim kurulu başkanlığına oy birliğiyle seçilen Dağhan Uzgur ise, "Yirmi yıllık geçmişe sahip köklü bir derneğin başkanlığı görevini yürütecek olmanın heyecanı ve mutluluğunu yaşıyorum. Bilişim sektöründe ürün ve hizmet üreten birbirinden değerli şirketlerin yer aldığı derneğimizde, dünyaya yön veren bilişim sektörü adına ülkemiz için çalışmalar yapmak büyük bir mutluluk. Biz, gün geçtikçe yeni fertleriyle büyüyen bir aileyiz. Başkanlığımdaki yeni dönemde, BİSİAD’ın başarı çıtasını bulunduğu noktadan daha da yukarı taşımak ben ve yönetim kurulumuzun tek hedefi olacaktır” dedi.
Yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: Dağhan Uzgur, Ertan Yılmaz, Nesrin Erdem, İdris Doğrul, M. Serkan Aksoy, Hüseyin Ocağışen, Turan Almammadov, Yiğit Kiremitçi, Ertuğrul Bektaş.

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