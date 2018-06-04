Bisiklet keyfi gökyüzüne taşındı

İSTANBUL (AA) - Samsung’un aktif yaşam tarzını benimsemiş olan kullanıcılar için tasarladığı akıllı saati Gear S3’ün sponsorluğunda, Ataşehir Palladium Tower’ın en üst katında gerçekleştirilen GalaxyRide etkinliğine katılan sporseverler muhteşem bir İstanbul manzarası eşliğinde pedal çevirdiler.

Samsung açıklamasına göre, markanın aktif yaşam tarzını benimsemiş olan kullanıcılar için tasarladığı akıllı saati Gear S3’ün sponsorluğunda, Ataşehir Palladium Tower’ın en üst katında gerçekleştirilen GalaxyRide etkinliğine katılan sporseverler muhteşem bir İstanbul manzarası eşliğinde pedal çevirdiler. 118 m yükseklikte Urban Riders eğitmenleri eşliğinde gerçekleşen GalaxyRide etkinliğinde 6 seansta toplam 250 kişi spor dolu bir gün yaşadı. Etkinliğe katılanlar Gear S3 akıllı saatleriyle her anlarına enerji katarken kişisel performanslarını anlık olarak takip etme ve toplam yaktıkları kalori miktarını görme imkanı yakaladı.

Gerçekleştirilen eğlenceli yarışmalarda her seansın en çok kalori yakan katılımcısı birincilik ödülü olarak Samsung GearS3’e sahip olurken, ikincilere de Urban Riders’tan 3 aylık üyelik hediye edildi.