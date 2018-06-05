Bisiklet ödüllü kitap okuma yarışması

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in merkez Şahinbey Belediyesince düzenlenen kitap okuma yarışmasında, dereceye giren 534 ortaokul öğrencisine bisiklet hediye edildi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Akkent Spor Salonu'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada, anne ve babaların büyük bir emekle çocuklarını yetiştirmeye çalıştığını söyledi.

Öğrencilere bol bol okumaları tavsiyesinde bulunan Şahin, "Hepimiz okumaya kıymet veriyoruz. Kitap kafeler açıyoruz. Kafamızı, zihin dünyamızı çok iyi geliştirmemiz lazım. Ben okuduğunuz kitapları da inceledim. Hepsi de bizim tarihimizi anlatan kitaplar." dedi.

Şahin, bisiklet ödülünün de çok kıymetli olduğuna dikkati çekerek, dünyada gençler tarafından en çok tercih edilen ulaşım aracının bisiklet olduğunu kaydetti.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da belediyeciliğin, doğumdan itibaren başladığına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Hoş Geldin Bebek Projesi ile başlıyoruz. Gençlik ve sosyal merkezlerimizle, üniversite ve sanat kurslarıyla hayat boyu öğrenme devam ediyor. Taziye evlerimiz var. Bu yılın sonuna kadar 200'e tamamlayacağız. Okul yapıyoruz. Tadilatlarını yapıyoruz. Basketbol, futbol sahaları yapıyoruz. Başarılı olan öğrencilere bilgisayar, bisiklet dağıtıyoruz. Gençlerimizi Çanakkale'de ecdadıyla buluşturduk. Bu sene de karne hediyesi olarak ortaokul ve lise öğrencilerine spor ayakkabı dağıtacağız. 60 okula zenginleştirilmiş kütüphane kurduk. Gençlerin daha çok okumaları için lise ve üniversite öğrencilerine kitap veriyoruz, ödüllendiriyoruz."

Konuşmaların ardından, AK Parti Gaziantep Milletvekili Ahmet Uzer ve Başkan Tahmazoğlu, bisiklete binerek tur attı.

Törende, okudukları kitaplara ilişkin yapılan sınavda başarılı olan 534 öğrenciye bisiklet hediye edildi.

