Bisiklet turu dolayısıyla hafta sonu bazı bölgelerde yollar trafiğe kapatılacak

Bugün Hatay’dan başlayan, hafta sonu Mersin’e devam edecek ve tamamlanacak olan "1. Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu" dolayısıyla bazı bölgelerde yollar trafiğe kapatılacak.

Kalkınma Bakanlığı himayelerinde, Mersin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Mersin Ekonomi Platformu tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen "Uluslararası Akdeniz Bisiklet Turu" bugün start aldı. Hatay’dan başlayan ve Mersin’de sona erecek tur dolayısıyla, hafta sonu bazı bölgelerde yollar trafiğe kapatılacak. İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, "3 Mart 2018 Cumartesi günü saat 10:00’da Adana’dan başlayacak olan yarış D-400 karayolunu takiben Tarsus şehir merkezi, Ashab-ı keyf’e çıkış, Ashab-ı keyf’ten iniş yaptıktan sonra Huzurkent Nacarlı Mahallesinden devam ederek, D-400 Karayolu, İsmet İnönü Bulvarını takiben Adnan Menderes Bulvarı Özgecan Meydanında saat 13.00’da bitecek. 4 MART 2018 Pazar günü saat 10.00’da Özgecan Meydanı’ndan başlayacak olan yarış Adnan Menderes bulvarını takiben İsmet İnönü Bulvarı, 3.Çevre yolu, Akbelen Bulvarı, Mersin-Erdemli Otoban yolu Erdemli İstikameti, D-400’e çıkış, Erdemli’den dönüş GMK bulvarı Tece istikameti, Soli kavşağı, Barbaros Hayrettin Paşa Caddesi, Viranşehir sahil bandı, Cengiz Topel Caddesi ve Babil alt kavşağından Adnan Menderes Bulvarına çıkış yapılarak Özgecan meydanında saat 12.50’de bitecek. Cumartesi ve Pazar günü yarış esnasında yukarıda belirtilen taşıt yolları trafiğe kapatılacağından dolayı vatandaşlarımızın mağdur olmaması için belirtilen tarih ve saatlerde bu güzergah haricindeki alternatif yolları kullanmaları ve yarış güzergahı üzerine araçlarını park etmemeleri önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.