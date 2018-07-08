Bisiklet tutkularını, çocuklara yardıma dönüştürdüler

İSTANBUL (AA) - Bisiklete binmeyi yaşam biçimi olarak benimseyen doktor ve iş insanları tarafından oluşturulan "Umuda Pedal Grubu", yeni nesil öğrenme platformlarından maker laboratuvarı kurulabilmesine katkıda bulunmak amacıyla Almanya'da katıldıkları bisiklet turundan yurda döndü. TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) çocukları için temmuzun ilk haftasında Göteburg-Hamburg arasında İsveç'ten Almanya'ya yaklaşık 800 kilometre pedal basan Umuda Pedal Grubu ekibi, dünyadaki en önemli yeni nesil öğrenme platformlarından birisi olan maker laboratuvarı yapılabilmesi için bağış topladı. Umuda Pedal gönüllüleri, proje sayesinde daha önce belirledikleri sosyal sorumluluk projeleri "Maker ile Yapabilirim!" için fon topladı. TEGV'in Bakırköy'deki Ferit Aysan Eğitim Parkı'nda kurulacak maker laboratuvarı için kaynak yaratmak amacıyla pedal basan ekip, hedefledikleri 100 bin lira bağışı toplayarak çocukların TEGV Eğitim Parkı'nda bir yıl boyunca ücretsiz maker eğitimi alabilmesini sağlayacak.

TEGV çocukları için oluşturulan ve dünyadaki en önemli gelişmelerden birisi olan maker eğitimi, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme platformu sunacak.

"Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir" sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren maker'lar eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli. Katıldıkları bisiklet turundan dönüşte Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, vakıflarının 23 yıldır Türkiye'nin dezavantajlı bölgelerinde ihtiyaç sahibi çocuklara nitelikli eğitim dersleri verdiğini belirterek, bunu yaparken de çeşitli kaynak değiştirme projelerini hayata geçirdiğini anlattı. Tosyalı, "Umuda Pedal Grubu"nun da birkaç yıl önce bir araya gelmiş çeşitli sosyal sorumluluk projeleri konusunda pedal çeviren bir grup olduğunu anlatarak, "Bu sene ortak bir projede buluştuk, o da çocuk ve eğitim. Türkiye'den 30 kadar bisikletçi, aralarında tıp doktorları, iş insanları, serbest meslek sahiplerinden oluşan bir grup bisiklet sever." diye konuştu. Amaçlarının çocuklara bir eğitim laboratuvar kurmak olduğunu aktaran Tosyalı, sporcuların, ailelerini, yakınlarını ve dostlarını harekete geçirerek kampanya için ortam sağladıklarını dile getirdi.