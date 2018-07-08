HABER

Bisiklet tutkularını, çocuklara yardıma dönüştürdüler

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2018 13:48 | Son Güncelleme

"Umuda Pedal Grubu", maker laboratuvarı kurulabilmesine katkıda bulunmak amacıyla Almanya'da katıldıkları bisiklet turundan yurda döndü - Ekip, hedefledikleri 100 bin lira bağışı toplayarak çocukların TEGV Eğitim Parkı'nda bir yıl boyunca ücretsiz maker eğitimi alabilmesini sağlayacak - Maker eğitimi, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına kadar yeni nesil öğrenme platformu sunacak

İSTANBUL (AA) - Bisiklete binmeyi yaşam biçimi olarak benimseyen doktor ve iş insanları tarafından oluşturulan "Umuda Pedal Grubu", yeni nesil öğrenme platformlarından maker laboratuvarı kurulabilmesine katkıda bulunmak amacıyla Almanya'da katıldıkları bisiklet turundan yurda döndü.

TEGV (Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı) çocukları için temmuzun ilk haftasında Göteburg-Hamburg arasında İsveç'ten Almanya'ya yaklaşık 800 kilometre pedal basan Umuda Pedal Grubu ekibi, dünyadaki en önemli yeni nesil öğrenme platformlarından birisi olan maker laboratuvarı yapılabilmesi için bağış topladı. Umuda Pedal gönüllüleri, proje sayesinde daha önce belirledikleri sosyal sorumluluk projeleri "Maker ile Yapabilirim!" için fon topladı.

TEGV'in Bakırköy'deki Ferit Aysan Eğitim Parkı'nda kurulacak maker laboratuvarı için kaynak yaratmak amacıyla pedal basan ekip, hedefledikleri 100 bin lira bağışı toplayarak çocukların TEGV Eğitim Parkı'nda bir yıl boyunca ücretsiz maker eğitimi alabilmesini sağlayacak.
TEGV çocukları için oluşturulan ve dünyadaki en önemli gelişmelerden birisi olan maker eğitimi, çocuklara 3D baskı cihazından robot kitlerine, kodlama platformlarından elektronik devre kartlarına uzanan bir yelpazede yeni nesil öğrenme platformu sunacak.

"Yap, Paylaş, Ver, Öğren, Donan, Oyna, Katıl, Destekle ve Değiştir" sloganıyla çocukları problem çözme, yaratıcılık, eleştirel düşünme ve teknolojik iletişim konularında geliştiren maker'lar eğlenceli olduğu kadar multi-disipliner bir öğrenme modeli.

Katıldıkları bisiklet turundan dönüşte Atatürk Havalimanı'nda gazetecilere açıklama yapan TEGV Genel Müdürü Sait Tosyalı, vakıflarının 23 yıldır Türkiye'nin dezavantajlı bölgelerinde ihtiyaç sahibi çocuklara nitelikli eğitim dersleri verdiğini belirterek, bunu yaparken de çeşitli kaynak değiştirme projelerini hayata geçirdiğini anlattı.

Tosyalı, "Umuda Pedal Grubu"nun da birkaç yıl önce bir araya gelmiş çeşitli sosyal sorumluluk projeleri konusunda pedal çeviren bir grup olduğunu anlatarak, "Bu sene ortak bir projede buluştuk, o da çocuk ve eğitim. Türkiye'den 30 kadar bisikletçi, aralarında tıp doktorları, iş insanları, serbest meslek sahiplerinden oluşan bir grup bisiklet sever." diye konuştu.

Amaçlarının çocuklara bir eğitim laboratuvar kurmak olduğunu aktaran Tosyalı, sporcuların, ailelerini, yakınlarını ve dostlarını harekete geçirerek kampanya için ortam sağladıklarını dile getirdi.

Şuanda bir laboratuvarın kurulması için gerekli fonu toplamayı başardıklarını aktaran Tosyalı, şunları kaydetti:

"Hedefimiz 100 bin liraydı. Tabii kuracağımız teknoloji laboratuvarı makerler olarak bilinen çocukların objelere, teknolojik cihazlara dokunarak öğrenebildikleri bir laboratuvar. Cuma akşamı 140 bin lira seviyesindeydi. Kampanya devam ediyor. Daha da üstüne çıkabiliriz. Bu bir pilot uygulama olacak. Bunu ilk olarak vakfımızın Bakırköy'deki Ferit Aysan Eğitim Parkı'nda kuracağız. Sanırım yıl sonuna kadar hayata geçiririz diye tahmin ediyorum."

Eğitim gönüllüsü Doç. Dr. Yasemin Bölükbaşı da bisiklet binmenin çocukluğundaki en iyi anılarından olduğunu vurgulayarak, "Bugün de bu yaşa geldiğimde o anıları yeniden canlandırıp tekrar bisiklete bindim. Bu bisiklete binme sonucunda da çocuklar için çok güzel bir laboratuvar yapma hedefine ulaştık. Şu anda da bağışlarımız çok iyi gidiyor. Bundan sonra laboratuvarımızı açıp çocuklarla eğitime devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eğitim gönüllüsü Uzman Doktor Gül Yıldırım ise yolculuğa çıkmadan önce çok heyecanlı olduklarını dile getirerek, çocukların eğitimlerine katkıda bulunmak adına bu yolculuğu gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Yıldırım, çok zor anlar yaşadıklarını ve çok zor geçirdikleri günler olduğunu belirterek, ancak çocukların eğitimlerine katkıda bulunma düşüncesinin kendilerini motive ettiğini aktardı.

PARTNEROna yakından bakınca... Görenler inanamıyor! Ona yakından bakınca... Görenler inanamıyor!
GÜNCELLEME 2 - Kayıp Ufuk Tatar ölü bulunduGÜNCELLEME 2 - Kayıp Ufuk Tatar ölü bulundu
Evinde solucan dışkısıyla organik gübre üretiyor, taleplere yetişemiyorEvinde solucan dışkısıyla organik gübre üretiyor, taleplere yetişemiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eğitim TEGV Umuda Pedal

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

Survivor 2018’in birincisi Adem'den adada cinsellik itirafı

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Rüzgar Erkoçlar'ın kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Ahmet Hakan yazdı: 'Ankara kulislerinden bildiriyorum: İşte muhtemel yeni bakanlar'

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

Hastanelerde yeni dönem! Sağlık Bakanı açıkladı

İlginizi Çekebilir

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

701 sayılı KHK Resmi Gazete'de yayımlandı! İhraç edilen 18 bin 632 kişinin isimleri belli oldu

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

Son OHAL KHK'sı Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte göreve iade edilen isimlerin listesi

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

24 Haziran seçimlerinde HDP Diyarbakır milletvekili seçilen Remziye Tosun beyaz tülbentle yemin etti!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM yemin töreni bitmeden İYİ Parti karıştı! Murat Ağırel'den Hayati Arkaz ve Yasin Öztürk'e çok sert sözler!

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

TBMM'de ilginç görüntüler! Cumhurbaşkanı Erdoğan gelince ayağa kalkmayan Bahçeli, Kılıçdaroğlu'nu alkışladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

ODTÜ'de pankart krizi! ODTÜ Öğrenci Temsilcileri Konseyi Başkanı gözaltına alındı

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Aracına binen genç kadına kabusu yaşatmıştı... Servis şoförünün dudak fotoğrafı delil oldu

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Fethiye'de kayalıklardan düşen Azeri turist hayatını kaybetti

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Antalya'da herkes seferber olmuştu! 4 gün sonra cansız bedenleri bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Hatay'da kaybolan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cansız bedeni bulundu

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

Kurban Bayramı öncesi şarbon paniği! Kocaeli'ndeki köye hayvan giriş çıkışları yasaklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.