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Bisiklet tutkunları festivalde buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 12:31 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği iş birliği ile bu yıl 3.

Bisiklet tutkunları festivalde buluştu

Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği iş birliği ile bu yıl 3. kez düzenlenen Manisa Bisiklet Festivali, Manisa Botanik Park’ından başladı.
Manisa Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla gerçekleştirilen Manisa Bisiklet Festivali, çeşitli illerden gelen bisiklet severlerin oluşturduğu renkli görüntülerle başladı. 3 gün sürecek olan festivale katılım yoğundu. Manisa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Müdürü Orhan Haşim Elmalı ve Kültür Müdürü Fırat Özcan festivalin başlangıcına katılım gösterdi. Festivalde Edirne, Ankara, İzmir’den gelen katılımcıların olması dikkat çekti. Festival boyunca bisiklet tutkunları Botanik Park’ından başlayarak Spil Dağı Milli Parkı at alanına çıkacak. Festivalin 2. günü ise Uncubozköy Mahallesi’nden başlayarak Gürle Mahallesi’nde sona erecek. Festivalin son günü Türkmenköy Şelalesi’ne yola çıkılarak festivalin sonuna gelinecek. Manisa Bisiklet Spor Kulübü Derneği Başkanı Yüksel Gemici, “Umarım sorunsuz festivalimizi, turumuzu gerçekleştiririz. Ülkemizin çeşitli şehirlerinden gelen arkadaşlarımızı ağırlamaktan mutluyuz. Destekleri için Manisa Büyükşehir Belediyemize çok teşekkür ediyoruz” dedi.

Bisiklet tutkunları festivalde buluştu

Bisiklet tutkunları festivalde buluştu

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