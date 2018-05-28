Bisiklet tutkunları İstanbul'da buluştu

İSTANBUL (AA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen "3. Türkiye BMX Günü"nde, binlerce bisiklet tutkunu buluştu.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, BMX bisiklet tutkunları Maltepe Orhangazi Şehir Parkı İBB Spor Tesisi Skate Park Alanı'nda yarıştı.

Vatandaşlardan yoğun ilgi gören ve Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından sporcuların katıldığı etkinlikte, yarışmaların yanı sıra bisikletçilerin yaptığı görsel şovlar ve farklı etkinlikler, organizasyona renk kattı.

"Pro street", "amatör street", "flatland" ve "bunny hop" olarak bilinen farklı kategorilerde yarışmaların düzenlendiği "3. Türkiye BMX Günü"nde, gün boyu süren yarışların ardından dereceye giren bisikletçilere kupa, madalya ve çeşitli hediyeler takdim edildi.

