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Bisikletçiler Anadolu Ajansı için pedalladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 13:12 | Son Güncelleme

Türkiye Bisikletliler Derneği Kırklareli Temsilciliği, Anadolu Ajansının 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "AA için pedala bas" bisiklet turu düzenledi

KIRKLARELİ (AA) - Türkiye Bisikletliler Derneği Kırklareli Temsilciliği, Anadolu Ajansı'nın (AA) 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "AA için pedala bas" bisiklet turu düzenledi.

Şevket Dingiloğlu Parkı'nda toplanan yaklaşık 100 bisikletli, "Anadolu Ajansı 98 yaşında" yazılı kutlama pankartı açtı.

Grup daha sonra Waldorf Çamlığı'na kadar pedal çevirdi.

Derneğin Kırklareli Temsilcisi Metin Erman, burada yaptığı konuşmada, AA'nın 98. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla "AA için pedala bas" bisiklet turu etkinliği düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe katılımın oldukça yüksek olduğunu belirten Erman, AA'nın doğru, tarafsız ve hızlı olduğunu vurguladı.

İki yıl önce de AA için bir etkinlik düzenlediklerini anımsatan Erman, 06 Nisan 1920'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk tarafından istiklal mücadelesinin güçlü sesi olarak kurulan Anadolu Ajansı'nın, Türk milletinin sesini 98 yıldır tüm dünyaya duyurduğunu ifade etti.

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aa Bisiklet turu pedala bas

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