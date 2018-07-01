Bisikletçiler doğa için pedal çevirdi, çevre temizliği yaptı

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri "Doğa için pedalla" sloganıyla düzenledikleri bisiklet turu kapsamında Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Kabaceviz Şelalerinde çevre temizliği yaptı.

Çarşamba'ya 30 kilometre uzaklıktaki Kabaceviz Şelaleleri, piknikçilerin yanı sıra gezginler, yürüyüş, dağcılık ve foto safari meraklılarından ilgi görüyor.

Üç aşamalı Kabaceviz Şelaleleri'nin ikinci kademesindeki şelale 60 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en büyükleri arasında gösteriliyor.

Ekolojik Yaşam Bisiklet Derneği üyeleri, bisikletle geldikleri şelaleler çevresinde, çevre duyarlılığı konusunda farkındalık yaratmak için temizlik yaptı.

Dernek Başkanı Tanju Subaşı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Doğa için pedalla" sloganıyla Kabaceviz Şelalelerine bisiklet turu düzenlediklerini ve çevre temizliği yaptıklarını anlattı.

Samsun'un önemli turizm alanlarından biri olan şelalelerin çevresinin ziyaretçiler tarafından kirletildiğini ifade eden Subaşı, 2 saat süren temizlikte 8 torba dolusu çöp topladıklarını kaydetti.

Subaşı, "Doğada bırakılması gereken tek şey ayak izi olması gerekirken alana bırakılan çöp çeşitliliği bizleri bile hayrete düşürdü. Araç motoru yağı kutusu, damacana pompası, bebek bezi gibi birbirinden garip çöpler alana bırakılmış. Lütfen bu alanları koruyalım ve kirleten insanlara müsaade etmeyelim." dedi.

Subaşı, çevre konusunda farkındalık oluşturacak etkinlikleri sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

