Bisikletçiler hakları için pedal çevirdi

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA) - MARMARİS'te bir araya gelen Bisikletli Ulaşım Platformu (BUP) üyeleri, yollarda bisikletli ulaşıma dikkat çekmek ve bisikletlilerin de haklarının olduğunu göstermek için 22 kilometrelik bisiklet turu düzenledi. BUP üyesi 40 kişi, geçen cuma günü akşam saatlerinde, İstanbul'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine geldi. Kordon Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde bugün bisikletleriyle toplanan grup, selelerine 'Bizim de hakkımız var', 'Bisiklet sıfır, benzin 6 lira' ve 'Ulaşım için bisiklet' yazılı dövizler astı. 22 kilometrelik şehir turunun ardından tekrar Atatürk Anıtı önünde toplanan bisikletçiler, hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı. BUP Sözcüsü Zeynep Arapoğlu ve beraberindeki bisikletçiler, daha sonra İlçe Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Kamil Öner'e makamında teşekkür ziyaretinde bulundu. Bisikletçiler, Öner'e üzerinde bisiklet figürlerinin bulunduğu tişört hediye etti. Platform Sözcüsü Arapoğlu, "Marmaris Belediyesi mükemmel bir altyapı oluşturmuş. Düzenli bir şehir ve bisiklet yolları örnek teşkil ediyor. İstanbul'dan Marmaris'e gelerek burada bisiklet kullanıcıların yollarda da haklarını olduğunu ve araçlar yerine bisikletler gitmeleri için farkındalık turu düzenledik" dedi. Marmaris'te 2 gün kalacak bisikletseverler, 20 Temmuz Cuma günü Bodrum'a geçecek.

