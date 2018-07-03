Bisikletçiler kazada ölen arkadaşlarını dualarla andı

İZMİR (AA) - İzmir'de 40 gün önce hafif ticari aracın bisikletlilere çarpması sonucu hayatını kaybeden 17 yaşındaki Eray Köseler için üyesi olduğu Bike İzmir Bisiklet Kulübü üyeleri, kazanın yaşandığı yerde Köseler'i andı.

Üçkuyular Vapur İskelesi önünde toplanan çok sayıda bisikletli, kazanın yaşandığı Narlıdere ilçesine kadar pedal çevirdi.

Bisiklet derneği üyeleri kaza yerindeki bir ağaca asılan Köseler'e ait resmin etrafına karanfil bırakıp onun için dua etti.

Bike İzmir Bisiklet Kulübü Başkanı Mustafa Kemal Kara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kazanın üzerinden 40 gün geçmesine rağmen acılarının hala çok taze olduğunu söyledi.

Köseler'i hiçbir zaman unutmadıklarını belirten Kara, "Genç yaşında olmasına rağmen bisiklet aşığı bir insandı. Böyle bir kaza sonucu vefat etmesi kentteki tüm bisiklet sevdalılarının yanı sıra herkesi üzdü. Onu unutmadığımızı göstermek için vefatının 40. gününde son nefesini verdiği yere geldik. Genç kardeşimizi dualar ve karanfillerle andık." diye konuştu.

Anma programına Köseler'in babası Ertuğrul Köseler ile aynı kazada yaralanan arkadaşı Remzi Batu Karabulut ve ailesi de katıldı.

İzmir'in Narlıdere ilçesinde 25 Mayıs'ta hafif ticari aracın seyir halindeki üç bisikletliye, ardından ağaca çarpması sonucu Eray Köseler yaşamını yitirmiş, iki bisikletli yaralanmıştı.

