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Bisikletçiler şehitlere saygı turu için uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.03.2018 09:45 | Son Güncelleme

Çanakkale Şehitleri’ni anmak için pedal çevirecek olan Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü yola çıktı.

Bisikletçiler şehitlere saygı turu için uğurlandı

Çanakkale Şehitleri’ni anmak için pedal çevirecek olan Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübü yola çıktı. 18 Mart Çanakkale Şehitleri’ni Anma Günü vesilesiyle, Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve kulüp işbirliğiyle vatanı kurtaran kahramanlara vefa için yola koyulan sporcular, Beylikdüzü Belediye binası önünden uğurlandı.
Beylikdüzü’nün bisikletçileri şehitlere vefa için pedal çevirmeye başladı. Beylikdüzü Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü ve Beylikdüzü Kırlangıç Bisiklet Spor Kulübünün organize ettiği şehitlere saygı turu vesilesiyle sporcular, 103 yıl önce 18 Mart 1915 tarihinde ülkenin kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi’nde şehit düşen aziz kahramanlar için Beylikdüzü’nden Çanakkale’ye gitmek üzere yola çıktı. 337 kilometre yol kat edecek bisikletçiler, saygı duruşu ve okunan İstiklal Marşı’nın ardından tüm şehitler ve şuan Afrin’de vatan için mücadele eden askerler için edilen dualarla belediye binası önünden uğurlandı.

“Kazasız belasız dönmenizi diliyorum”
Törende konuşan Beylikdüzü Belediyesi 1’inci Başkan Vekili Ömer Şatır, "103 yıl önce ülkeyi düştüğü zor durumdan kurtaran başta ebedi Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Bugün de Afrin’de, sınırlarımızda birçok şehit verdik, ülkemize ve şehitlerimizin ailelerine sabırlar diliyorum” dedi.
Bisikletçilerin dikkatli giderek kazasız belasız ilçeye dönmelerini temenni eden Şatır, Çanakkale’ye de selamlarını iletti. Şehitlere saygı turu için Çanakkale’ye yola çıkan 35 kişilik ekip, Keşan’da bir gece konaklayarak 18 Mart günü Çanakkale Şehitliği’ne varacak.

Bisikletçiler şehitlere saygı turu için uğurlandı

Bisikletçiler şehitlere saygı turu için uğurlandı

Bisikletçiler şehitlere saygı turu için uğurlandı

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