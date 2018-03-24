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Bisikletçiler Tekirdağ toprağını Çanakkale’ye götürecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2018 17:23 | Son Güncelleme

Tekirdağlı bir grup bisikletçi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organizasyonuyla Tekirdağ toprağını Çanakkale’ye ulaştıracak."Çanakkale Tekirdağ’dan Başlar" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 35 bisikletçi Valilik önünden gerçekleştirilen törenle Çanakkale’ye uğurlandı.

Bisikletçiler Tekirdağ toprağını Çanakkale’ye götürecek

Tekirdağlı bir grup bisikletçi, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığının organizasyonuyla Tekirdağ toprağını Çanakkale’ye ulaştıracak.
"Çanakkale Tekirdağ’dan Başlar" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte yaklaşık 35 bisikletçi Valilik önünden gerçekleştirilen törenle Çanakkale’ye uğurlandı. Uğurlama töreninde Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Behçet Atlı’nın yanı sıra Gençlik ve Spor Şube Müdürü Sedat Akbıyık ve Tekirdağlı bisikletçiler hazır bulundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşan Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Behçet Atlı, bu güzel etkinliğe katılan bisikletçilere teşekkür etti ve Tekirdağ toprağını bisikletçilere teslim etti. Bisikletçiler adına konuşan Suat Durmaz da bisikletçilere teknik kurallar hakkında bilgiler verdi ve gidecekleri 186 kilometrelik yol için kendilerine desteklerini esirgemeyen Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve ekibine teşekkür etti.

Bisikletçiler Tekirdağ toprağını Çanakkale’ye götürecek

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