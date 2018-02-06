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Bisikleti çaldı, güvenlik kamerasına el salladı

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 20:23 | Son Güncelleme

Denizli'de bir apartmandan çaldığı bisikleti götürürken, apartmandaki güvenlik kamerasına el sallayan şahıs yakalandı.

Bisikleti çaldı, güvenlik kamerasına el salladı

Pamukkale ilçesi Pelitlibağ Mahallesi Hürriyet Caddesi üzerindeki bir apartmandaki bisikleti çalan şahıs, apartmandan çıkarken kameraları fark edip bisikleti gösterip kendini işaret etmişti.

Denizli Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri kameralara el sallayan kişiyi tespit ederek gözaltına aldı.

Çaldığı bisiklet ile birlikte yakalanan şahıs, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Çalınan bisiklet ise sahibine teslim edildi.

İHA

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bisiklet Pamukkale

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