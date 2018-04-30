HABER

Bisikletiyle sınırları aşıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2018 19:30 | Son Güncelleme

Dünyayı gezmek için dört ay önce bisikletiyle Fransa'dan yola çıkan Vincent Ollivier, Bartın'a ulaştı

Fransa'dan dört ay önce bisikletiyle yola çıkan Vincent Ollivier, Bartın'a vardı.

Ülkesinden başladığı yolculuğuna, İtalya, Sırbistan ve Yunanistan’ı geçerek Türkiye'de devam eden Ollivier, pedal çevirmeyi sürdürüyor.

Sahil yollarını takip ederek yolculuk yapan Ollivier, Türkiye'den sonra Gürcistan ve Azerbaycan'ı geçerek İran'a ulaşmayı planlıyor.

Ollivier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletiyle gezerek yeni ülkeler keşfetmeyi çok sevdiğini söyledi.

Turunu İran'da tamamlayacağını anlatan Ollivier, "Fransa’dan yola çıktım. İran'a bisikletimle yolculuk yapıyorum. Yolculuğuma Türkiye'den devam ediyorum ve bisiklete binmeyi seviyorum." diye konuştu.

Suudi Arabistan'da reformlar durmuyorSuudi Arabistan'da reformlar durmuyor
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Manisa'da gece yarısı depremManisa'da gece yarısı deprem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bartın bisiklet Fransa

En Çok Okunan Haberler

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Kanal D'den şok karar! Bir değil iki değil tüm dizilerine final yaptırıyor

Fırat Delibaş yakalandı

Fırat Delibaş yakalandı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

Seren Serengil'in nişanında Nur Yerlitaş olay çıkardı

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

'15 Temmuz Kahramanı' Şerife Boz'la ilgili tartışma büyüyor! O fotoğrafı çeken isim konuştu

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Berat Kandili mesajları 2018: En güzel kandil mesajları (Resimli Berat Kandili mesajları)

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Boydak kardeşler hakkında toplamda 105 yıl hapis istemi!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

İniş yapan THY pilotundan kuleye: Kuşa çarptık!

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Fatih'in yeni belediye başkanı belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan Parlamentosu'nda konuştu

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

Berat Kandili mesajında Erdoğan'dan dikkat çeken sözler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.