Bisikletiyle sınırları aşıyor

Fransa'dan dört ay önce bisikletiyle yola çıkan Vincent Ollivier, Bartın'a vardı.
Ülkesinden başladığı yolculuğuna, İtalya, Sırbistan ve Yunanistan’ı geçerek Türkiye'de devam eden Ollivier, pedal çevirmeyi sürdürüyor.
Sahil yollarını takip ederek yolculuk yapan Ollivier, Türkiye'den sonra Gürcistan ve Azerbaycan'ı geçerek İran'a ulaşmayı planlıyor.
Ollivier, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bisikletiyle gezerek yeni ülkeler keşfetmeyi çok sevdiğini söyledi.
Turunu İran'da tamamlayacağını anlatan Ollivier, "Fransa’dan yola çıktım. İran'a bisikletimle yolculuk yapıyorum. Yolculuğuma Türkiye'den devam ediyorum ve bisiklete binmeyi seviyorum." diye konuştu.
Emekliye, öğrenciye, çalışana, borcu olana... Başbakan Yıldırım'dan müjde üstüne müjde!
Kreş öğretmeni yaramazlık yapan çocuğu arkadaşlarına dövdürttü!
Fırat Delibaş yakalandı
Trump ve Kim Jong-un'un görüşme yeri belli oldu
İranlı Masoumeh Bahamin restoranda kabusu yaşadı! Garsona 'patatesi değiştir' dedi...
Facebook'a 'beğenme-me' butonu geliyor! İşte ilk görüntüsü...
Onu görenin okula tekrar başlayası geliyor
Son halini gören tanıyamıyor
Yeni Şafak yazarı Mehmet Acet: BBP, seçimlere AK Parti listesinden girecek
Prens Selman'dan skandal sözler! Basına sızdırıldı
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz'dan öğretmen ataması müjdesi
AK Partili İbrahim Turhan siyaseti bıraktı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum