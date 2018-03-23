Atılım Üniversitesi, bisikletle dünya turu yapan Gürkan Genç’e destek oluyor.

Atılım Üniversitesi’nin ana sponsoru olduğu Gürkan Genç, 6 yıldır bisikletle dünya turu yapıyor. Şili’den görüntülü bağlantı ile gerçekleştirilen video konferansında konuşan Genç, ’’Yavaş yavaş dünyada bilinen birisi olmaya başladım. Atılım Üniversitesi’nin burada etkisi büyük. Yolda bir şekilde harcamalarım oluyor ve Atılım Üniversitesi bu konuda destek oluyor. 6 senedir Türkiye’de bireysel sporcuya destek olan tek kurum Atılım Üniversitesidir’’ dedi.

Tarihe bakıldığında dünyanın en ünlü kaşiflerinin de imparatorlardan, krallardan her zaman destek aldıklarımı belirten Genç, Atılım Üniversitesi’ne teşekkür ederek, ’’Bu gezileri yaparken nasıl para kazandığım çok soruluyor. Destek olan sponsorlar var fakat aynı zamanda iş bulup, gelir elde etmek de deneyimlerle oluyor. Drone taşıdığım zamanlar oldu. Şirketlere gidip, fabrikalara bakıp, fotoğrafınızı çekip reklam filmi yaparım diyordum ve onlar da kabul ediyordu. Bunlar da bir gelir oluyordu. Bunun dışında sosyal medya da etkili oluyor. İnstagram’dan fotoğraf satın almak istiyorlardı. İnstagram fotoğraf satışlarına da başladım. Bu da ekstra bir gelir oldu. Şimdi kitaplarım da çıkacak. Kısacası bisikletle dünyayı gezerken bir şekilde gelir elde ediyorsun’’ diye konuştu.

Batıdaki ülkeler dışında rahatlıkla seyahat ettiğiniz ülke hangisiydi sorusunu cevaplayan Genç, ’’Avrupa’da çok güzel bisiklet yolları var. Türkiye 80 milyonluk bir ülke. Bu ülkede Avrupa’yı baz alarak bisiklet yolları yapmaya çalışırsanız maalesef olmaz. İstanbul’un nüfusu 15-20 milyon. Avrupadaki şehirlerde böyle bir nüfus yok. Türkiye’nin bu konuda örnek alacağı büyük şehirler Çin’de yer alıyor. Bu sistemleri gidip yerinde incelemek lazım’’ ifadelerini kullandı.

Spora gidecek vakti olmadığı için bir bisiklet alıp işten eve bisikletle gittiğini söyleyen Genç, ’’Ankara’da o dönem bisiklete binen hiç kimseyi göremiyordum. Yaptığım bir araştırma sonucu Perşembe akşamları bisiklete binen bir grup buldum. Daha sonra ortaklarımla şirketi sattık ve ben bisikletle uluslararası gezilerime başladım. Dünyayı gezerken çok fazla Türk gezgin görüyorum ama ne Afrika’da , ne Avrupa’da ne de Asya’da gördüm. Güney Amerika’da çok fazla vatandaşımızın olmasının en büyük sebebi ülkelerin vizesiz olması. Son yıllarda gezdiklerini, seyahatlerini paylaşan çok sayıda arkadaşımız var. Bu güzel bir şey çünkü diğer gezmek isteyenleri de yola çıkarıyor’’ şeklinde konuştu.

’’ Evrensel meslek sahibi olmak bu yolu daha da kolaylaştırıyor’’

Aslında dışarıdan bakıldığında bu yolun zor gözükebileceğini kaydeden Genç, ’’Yabancı diliniz varsa, yola çıkabiliyorsanız bu mümkün. Önemli olan bir diğer şey ise evrensel meslek sahibi olmak. Dünya’nın her tarafında gidip sanayide çalabilirsiniz, motor tamiri yapabilirsiniz ya da resim çizebiliyorsanız sokaktan geçen insanların resmini çizebilirsiniz, enstrüman çalıyorsanız müzik yaparak para kazanabilirsiniz. Evrensel meslek sahibi olmak bu yolu daha da kolaylaştırıyor. Ben de sosyal medyayı kullanarak bunu yapıyorum. İmkanı olan herkesin gezmesini görmesini isterim’’ açıklamasında bulundu.