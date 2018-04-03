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Bisikletle dünya turuna çıkan Gürcü sporcu Amasya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2018 12:52 | Son Güncelleme

Gürcistan'dan 2 yıl önce bisikletle yola çıkan Nodar Beridze, 40 bin kilometre pedal çevirip 30 ülkeyi gezdikten sonra geldiği Türkiye'de Amasya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi

Gürcistan'dan, bisikletle dünya turu hayalini gerçekleştirmek üzere yola çıkan ve 30 ülke gezen Nodar Beridze, turunun son durağı Türkiye'de Amasya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Güreşçi olan 47 yaşındaki Beridze, dünya turu hayalini gerçekleştirmek için 2016'da bisikletle Gürcistan'dan yola çıktı.

Asya ve Avrupa'da pek çok ülkeyi gezip 40 bin kilometre pedal basan Beridze, Türkiye'ye geldi.

Rotasında bulunan Amasya'da tarihi ve turistik yerleri gezen Beridze, Belediye Başkanı Cafer Özdemir'i de ziyaret etti.

Beridze, bisikletle dünya turunu spor ve sağlıklı yaşama dikkati çekmek için de gerçekleştirdiğini belirterek, "2 yıl içinde 30 ülke gezdim. Komşuların arası iyi olsun, barış olsun. Misyonum bu benim." dedi.

Özdemir, kendisinden çiçek yerine Türk bayrağı isteyen Beridze'ye Türk bayrağı ile Amasya Belediyesporun formasını hediye etti.

Beridze, son durağı olan Türkiye'de farklı şehirleri ziyaret edip 26 Mayıs'ta ülkesine dönmeyi planlıyor.

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Amasya bisiklet kullanımı DÜNYA TURU Gürcistan Nodar Beridze

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