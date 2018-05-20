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'Bisikletle gezgin rotası' için yoldalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2018 11:45 | Son Güncelleme

GEZGİNLERE yol haritası hazırlamak için '7 Bölge 7 Rota' isimli kitap çalışmasını sürdüren Rahman Karataş ve Başak Bulut çifti, İstanbul’dan çıktıkları yolculukta Balıkesir’in Bandırma ilçesinde mola verdi.

'Bisikletle gezgin rotası' için yoldalar

Erdem ÖZCAN- Tufan DALGIÇ/BANDIRNAMA (Balıkesir), (DHA) - GEZGİNLERE yol haritası hazırlamak için '7 Bölge 7 Rota' isimli kitap çalışmasını sürdüren Rahman Karataş ve Başak Bulut çifti, İstanbul’dan çıktıkları yolculukta Balıkesir’in Bandırma ilçesinde mola verdi. Bölgede kitap için çalışma yaptıklarını söyleyen çift, bisiklet ile çıkılacak turların rotalarını hazırlıyor.
Rahman Karataş ile Başak Bulut, '7 Bölge 7 Rota' isimli kitap projeleri için 1 yıldır çalışmalarını sürdürürken, İstanbul’dan çıktıkları yolculukta Balıkesir’in Bandırma ilçesinde Bandırma Dağcılık ve Arama Kurtarma Derneği’nin (BANDAK) konuğu oldu. Bölgede kitap için çalışma yaptıklarını dile getiren çift, bisikletle çıktıkları yolculuk konusunda bilgi verdi. Bisiklet ile yolculuğun tehlikesi konusunda uyarılardan bulunan Rahman Kataraş, "Bisiklet yolcuğu yapanlar kara yolu yerine köy yolarını tercih etsinler. Kara yolları bisikletçiler için uygun değil, kamyon veya büyük araçların türbülansı bisikletleri içeri çekebiliyor. Köy yolları güvenli" dedi. Karataş, ayrıca bisikletçilere, ana yollar yerine köy yollarını kullanmaları tavsiyesinde bulundu.
Sosyal medya üzerinden gezilerini ve deneyimlerini takipçileriyle paylaşan çift, gezginlerin yol haritası olmasını düşündükleri kitap hakkında da bilgi verdi.
Başak Bulut, "Bir bisiklet turunda tanıştık. Birlikte birçok tur yaptık. Evlendik, ben kızlık soyadımı kullanıyorum. Şu an yapmak istediğimiz, uzun tur bisikletçiliğine yönelik bir rehber kitap aynı zamanda bir rota kitabı hazırlamak. Türkiye tarih, doğa ve kültür konusunda çok zengin bir ülke. Kitabımız, Türkiye’nin 7 bölgesinden 7 güzel rota içerecek. Bunları haftalık ve aylık rotalar gibi düşünebiliriz. Marmara Bölgesi çok önemli bir bölge, hem İstanbul’a yakınlığı açısında hem de bisikletle yapılacak çok şey var. Burada Kapıdağ Yarımadası ve Manyas Gölü’nü rotamıza aldık. Sonra da Kurşunlu üzerinden Mudanya’ya gideceğiz. Tamamen doğanın içinden" diye konuştu.

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'Bisikletle gezgin rotası' için yoldalar'Bisikletle gezgin rotası' için yoldalar'Bisikletle gezgin rotası' için yoldalar

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