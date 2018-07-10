Bisikletle hacca gidiyor

HARTUM (AA) - HÜSAMEDDİN BEDEVİ - Faslı Muhammed Rubuhat, hac farizasını eda etmek için ülkesinden bisikletiyle çıktığı yolda 5 ülkeyi geçerek Sudan'a ulaştı.

Kutsal topraklara pedal çevirerek gitmeye çalışan Faslı bisikletçi Rubuhat (58) 3 ay 9 gün süren yolculuğu boyunca Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'ı geçerek Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

AA muhabirine konuşan Rubuhat, 1 Nisan'da Fas'ın kuzeydoğusundaki Meknes kentinden bisikletiyle yola çıktığını ve uzun bir yolculuktan sonra Hartum'a varmayı başardığını söyledi. Bir sonraki durağının Sevakin Adası olacağını ifade eden Rubuhat, oradan gemiyle Suudi Arabistan'a geçeceğini aktardı.

Uzun zamandır Fas'tan kutsal topraklara bisikletle gitmeyi hayal ettiğini belirten Rubuhat, Sevakin Adası'nın, yolculuğunun son durağı olacağını kaydetti.

- Erdoğan İslam topraklarını seviyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayında Sevakin Adası'nı restore etme sözü verdiğine işaret eden Rubuhat, "Erdoğan, İslam topraklarını ve İslam'ı seven birisi. Sevakin Adası'na ihtimam göstererek tüm Müslümanlara ve hac farizasını eda etmek isteyenlere hizmet ediyor." dedi.