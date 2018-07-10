HABER

Bisikletle hacca gidiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 11:05 | Son Güncelleme

Faslı Muhammed Rubuhat, hac farizasını yerine getirmek için ülkesinden Suudi Arabistan'a kadar pedal çevirecek

HARTUM (AA) - HÜSAMEDDİN BEDEVİ - Faslı Muhammed Rubuhat, hac farizasını eda etmek için ülkesinden bisikletiyle çıktığı yolda 5 ülkeyi geçerek Sudan'a ulaştı.

Kutsal topraklara pedal çevirerek gitmeye çalışan Faslı bisikletçi Rubuhat (58) 3 ay 9 gün süren yolculuğu boyunca Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'ı geçerek Sudan'ın başkenti Hartum'a geldi.

AA muhabirine konuşan Rubuhat, 1 Nisan'da Fas'ın kuzeydoğusundaki Meknes kentinden bisikletiyle yola çıktığını ve uzun bir yolculuktan sonra Hartum'a varmayı başardığını söyledi. Bir sonraki durağının Sevakin Adası olacağını ifade eden Rubuhat, oradan gemiyle Suudi Arabistan'a geçeceğini aktardı.

Uzun zamandır Fas'tan kutsal topraklara bisikletle gitmeyi hayal ettiğini belirten Rubuhat, Sevakin Adası'nın, yolculuğunun son durağı olacağını kaydetti.

- Erdoğan İslam topraklarını seviyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçen yıl aralık ayında Sevakin Adası'nı restore etme sözü verdiğine işaret eden Rubuhat, "Erdoğan, İslam topraklarını ve İslam'ı seven birisi. Sevakin Adası'na ihtimam göstererek tüm Müslümanlara ve hac farizasını eda etmek isteyenlere hizmet ediyor." dedi.

Rubuhat, bisiklet kullanarak bazen de yürüyerek kutsal topraklara gitmeye çalışan Faslılarla Afrikalı Müslümanların anısını yaşatmayı, Afrika halklarına sevgi ve barış mesajı iletmeyi amaçladığını ifade etti.

Her gün 120 kilometre yol kat ettiğini belirten Rubuhat, yol boyunca çeşitli tehlikelerle ve zorluklarla karşılaştığını, fil, pars, ceylan ve sırtlan gibi yaban hayvanlarıyla karşılaştığını ancak bunlardan kurtulmayı başardığını aktardı.

Rubuhat, Filistin meselesine destek olmak için Fas'tan Kudüs'e bisikletiyle gitmeyi planladığını sözlerine ekledi.

PARTNERBeren o ismi açıklamalıBeren o ismi açıklamalı
Gürcü ressamın Türkiye tutkusuGürcü ressamın Türkiye tutkusu
CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Faslı Muhammed Rubuhat Sudan

En Çok Okunan Haberler

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Kabinede sürpriz isim! Ekrem Pakdemirli'nin oğlu bakan oldu

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Yeni Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler kimdir? İşte Yaşar Güler'in hayatı ve 15 Temmuz'da rehin alınma olayı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Fox TV sunucusu canlı yayında rezil oldu! Rejiye patladı

Barcelona bombayı patlattı!

Barcelona bombayı patlattı!

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

Son dakika: Yeni sistemin ilk KHK'ları yayımlandı! Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler oldu

İlginizi Çekebilir

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

Yeni Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un dikkat çeken sosyal medya paylaşımları

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

HDP Hatay Milletvekili Barış Atay tren kazası sonrası gittiği hastanede vatandaşın üzerine yürüdü

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

Cumhurbaşkanlığı hükümetinin kabinesi açıklandı! Yeni kabine belli oldu! İşte 16 bakanlık ve yeni bakanların isimleri!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

TBMM'de protesto! CHP, HDP ve İYİ Parti milletvekilleri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmadı!

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Bedelli askerlikle ilgili son dakika gelişmesi! ORC Araştırma Şirketi sahibinden yeni bedelli açıklaması: Yaş 24 bedel 10 bin için çalışıyoruz

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Olay sözler! 'Aslolan Başkan'dır, ya uyarsın ya da tuvalette kovulduğunu öğrenirsin'

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

Milli Piyango bilet sorgulama: 9 Temmuz Milli Piyango sonuçları belli oldu

15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi

15 Temmuz'da üç şehit veren ailenin acısı dinmedi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni dönem çıkışı: İzmir Kordon'daki vatandaşımız...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den yeni dönem çıkışı: İzmir Kordon'daki vatandaşımız...

"Fatihler o gece ölmeselerdi bu vatan bu durumda olmazdı"

"Fatihler o gece ölmeselerdi bu vatan bu durumda olmazdı"

CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?

CHP'li başkandan Süleyman Soylu’ya tepki: Hangi yüzle geleceksin?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.