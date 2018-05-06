Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler

Zeytinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Günü'ne dikkati çekmek için etkinliğin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın'ın da katıldığı "Bisiklet ile Osmangazi Köprü Geçişi" etkinliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği ve Kocaeli Bisiklet Kulübü üyeleriyle vatandaşlardan oluşan yaklaşık 150 kişilik grup, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi girişinde toplandı.

Etkinlik kapsamında 20 kilometre bisiklet süreceklerini dile getiren Zeytinoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nü geçmek tarihi bir fırsat. Maalesef bugün biraz yağışlı oldu. 150 civarında katılımcı var." diye konuştu.

Zeytinoğlu, Türkiye'nin uzun zamandır AB'ye tam üye olmak için beklediğine işaret ederek, "Bu, aslında Avrupa Birliği'ni gündemde tutmak için gösterdiğimiz bir çaba. Ülkemiz uzun zamandır AB'ye tam üye olmak için çaba gösteriyor. Biz de bu şekilde ikincisini yapıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda da devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Aydın da etkinliğe iki yıldır oğluyla katıldığını anlatarak, "Yağışlı havada yaklaşık 20 kilometre bisiklet sürdük. Çok güzel bir gün oldu. Havayı daha az kirletmek için insanlarımızın işe, okula giderken bisiklet sürmeleri lazım." diye konuştu.

