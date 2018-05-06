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Bisikletle Osmangazi Köprüsü'nden geçtiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2018 13:27 | Son Güncelleme

Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde, KSO AB Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte, yaklaşık 150 kişi yağışlı havada bisikletleriyle köprüden geçiş yaptı

KOCAELİ (AA) - Avrupa Günü kutlamaları çerçevesinde, Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Avrupa Birliği (AB) Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen etkinlikte 150 kişilik bisikletli grup, Osmangazi Köprüsü'nden geçti.

KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın'ın da katıldığı "Bisiklet ile Osmangazi Köprü Geçişi" etkinliğinde, Türkiye Bisiklet Federasyonu İl Temsilciliği ve Kocaeli Bisiklet Kulübü üyeleriyle vatandaşlardan oluşan yaklaşık 150 kişilik grup, TÜBİTAK Gebze Yerleşkesi girişinde toplandı.

Yağışlı havaya rağmen harekete geçen grup, polis eskortu eşliğinde güvenlik önlemi alınan şeritte pedal çevirerek önce Anadolu Otoyolu'na girdi, daha sonra Osmangazi Köprüsü'nden Yalova tarafına geçti.

Yaklaşık 20 kilometrelik bisiklet turu, Otoyol Yatırım ve İşletme AŞ. Altınova Bakım İşletme Merkezi'nde sona erdi. Burada, katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

- "Osmangazi Köprüsü'nü geçmek tarihi bir fırsat"

Zeytinoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Avrupa Günü'ne dikkati çekmek için etkinliğin bu yıl ikincisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Etkinlik kapsamında 20 kilometre bisiklet süreceklerini dile getiren Zeytinoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nü geçmek tarihi bir fırsat. Maalesef bugün biraz yağışlı oldu. 150 civarında katılımcı var." diye konuştu.

Zeytinoğlu, Türkiye'nin uzun zamandır AB'ye tam üye olmak için beklediğine işaret ederek, "Bu, aslında Avrupa Birliği'ni gündemde tutmak için gösterdiğimiz bir çaba. Ülkemiz uzun zamandır AB'ye tam üye olmak için çaba gösteriyor. Biz de bu şekilde ikincisini yapıyoruz. İnşallah gelecek yıllarda da devam ederiz." ifadelerini kullandı.

Aydın da etkinliğe iki yıldır oğluyla katıldığını anlatarak, "Yağışlı havada yaklaşık 20 kilometre bisiklet sürdük. Çok güzel bir gün oldu. Havayı daha az kirletmek için insanlarımızın işe, okula giderken bisiklet sürmeleri lazım." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Günü Osmangazi Köprüsü

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