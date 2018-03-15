Bisikletle Samsun’dan, Çanakkale’ye geldiler

Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılında Çanakkale’ye ulaşmak için Samsun’dan yola çıkan Bisiklet Çalışma Grubu, Biga Belediye Başkanı İsmail Işık’ı makamında ziyaret etti.

Gurup Başkanı Tanju Subaşı burada yaptığı açıklamada; "İlkyardımdan Çanakkale’ye bisiklet şühedaya saygı yolculuğumuz 04-08 Mart tarihleri arasını kapsıyor. Dokuz ilde bulunan şehit ve gazi dernekleri, yerel yönetimler ve belediyelere bağlı kent konseylerini ziyaret ediyoruz. Samsun’dan Çanakkale’ye bin 300 kilometre pedal çevirerek şu anda Biga’ya ulaştık. Ülke olarak terörün gölgesinde zor günler yaşadığımız günümüzde milli birlik, beraberlik ve dayanışma duygusunun Çanakkale’de milletimizi zafere taşıyan ruhla aynı olması gerektiği konusunda farkındalık oluşturmak ve gazilerimize olan minnet borcumuzu göstermeyi hedefliyoruz. İlkyardım’dan Çanakkale’ye Bisikletle Şühedaya Saygı Yolculuğumuzda Samsun’un İlkyardım ilçesinden başlayarak Merzifon, Amasya, Çorum, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bursa, Balıkesir, Biga ve buradan da Çanakkale’ye giderek yolculuğumuz son bulacaktır. Bisikletçilerimiz uğradıkları tüm illerden toprak ve bayrak alarak Çanakkale’ye ulaştıracaklardır" dedi.

Başkan Işık, günün anısına gurup üyelerine hediyelerini takdim ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.