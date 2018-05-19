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Bisikletli çekim yaparken tepetakla oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.05.2018 16:48 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, 28 yaşındaki Yusuf Halıcıol, bir eliyle tutuğu selfie çubuğuyla çekim yaparken bisikletiyle birlikte düştü.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,(DHA) KARABÜK'te, 28 yaşındaki Yusuf Halıcıol, bir eliyle tutuğu selfie çubuğuyla çekim yaparken bisikletiyle birlikte düştü. Halıcıol'un tepetakla olma anı ise cep telefonuna yansıdı. Yusuf Halıcıol, sırt çantasını alıp orman yollarına koyuldu. Halıcıol, pedal çevirirken gördüklerini ve yaşadıklarını selfie çubuğuna bağlı cep telefonuyla ölümsüzleştirdi. Halıcıol, yorucu bir günün ardından evine dönmek istedi. İlk defa girdiği sarsıntılı yolda bir anda bisikletiyle birlikte düştü. Kazayı ufak sıyrıklarla atlatan bisikletinde ise hasar oluşan Halıcol'un tepetakla olma anı cep telefonu tarafından kaydedildi.

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