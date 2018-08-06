Bisikletli sünnet düğünü konvoyu

EDİRNE (AA) - Edirne Bisiklet Kulübü Derneği (EBİS) üyeleri, 7 yaşındaki Mürsel Çelebi'nin sünnet düğünü için konvoy oluşturdu.

EBİS üyesi Ahmet ve Şule Çelebi çiftinin oğlu Mürsel'in sünnet düğünü için Şükrüpaşa Mahallesi'nde bir araya gelen 50 bisikletli, davul zurna eşliğinde eğlendi. Daha sonra süslenen ve havlu bağlanan bisikletler konvoy oluşturdu.

Mürsel Çelebi de babasının sünnet aracı olarak süslenen iki kişilik bisikletine binerek konvoyun başında yer aldı.

Derneğin en genç üyesi olan Mürsel Çelebi, bisiklet kullanmayı çok sevdiğini belirterek, "Çok mutluyum. EBİS üyesi olduğum için gurur duyuyorum. Sünnet konvoyumu bisikletle yapmak istedik. Bisikletlerimizi süsledik. Her şeyi hazırladık." dedi.

Oğlunun talebini memnuniyetle karşıladığını belirten baba Ahmet Çelebi ise bisiklet kullanımının yaygınlaşması gerektiğini ifade etti.

Konvoya gösterilen ilgiden herkesin mutlu olduğunu dile getiren Çelebi, "Oğlumuzun sünnet konvoyunu bisikletle yapıyoruz. Kentimizdeki 4 bisiklet kulübü de destek veriyor. Yaklaşık 50 bisikletli katılımı var. Her şey çok güzel. Bisiklet kullanımının yaygınlaşmasını istiyoruz. Oğlum da bisikleti çok seviyor ve gelecekte de bu ilgisinin devam etmesini istiyoruz. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Ailemiz için çok güzel bir anı oldu." ifadelerini kullandı.

