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Bisikletten düşen çocuğun karnına fren kolu saplandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2018 14:47 | Son Güncelleme

Bisikletten düşen çocuğun karnına fren kolu saplandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bisikletten düşen çocuk, karnına saplanan fren koluyla hastaneye götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Dumlupınar Mahallesi Şehit Turgut Çiçek Sokağı'nda bir sitede bisikletle dolaşırken düşen Mina Sude Al'ın (10) karın boşluğuna fren kolu saplandı.

Çevredekilerin haber vermesiyle siteye gelen itfaiye ekipleri, fren kolunu gidondan kesti. Karnındaki fren kolu parçasıyla ambulansa alınan çocuk, Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata alınan Mina Sude Al'ın, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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bisikletten düşen çocuk yaralandı Kartepe Kocaeli

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