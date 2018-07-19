HABER

Bişkek Belediye Başkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.07.2018 21:25 | Son Güncelleme

Bişkek Belediye Başkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

BİŞKEK (AA) - Bişkek Belediye Başkanı Albek İbrağimov, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kırgızistan'da siyasiler ve devlet memurları hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarını yürüten Milli Güvenlik Devlet Komitesi, 2,5 yıl önce belediye başkanlığı koltuğuna oturan ve geçen hafta Bişkek İl Meclisi tarafından görevinden uzaklaştırılan İbrağimov hakkında çeşitli suçlamalarla üç farklı soruşturma açmıştı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, İbrağimov'un, savunma sanayi ve makine imalatı alanında üretim yapan Uluslararası Dastan AŞ'ye ait dinlenme tesisinin ve Bişkek Belediyesine ait 5 hektarlık arazinin satılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada da İbrağimov'un Bişkek İl Meclisi tarafından görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili kararın Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev tarafından bugün öğleden sonra imzalandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, ülkede yolsuzlukla mücadelenin sürekli ve sistematik hale getirileceğini belirterek, "Yolsuzluğa karşı mücadele devam edecek. Bu mücadeleyi mantıklı bir sonuca taşıyacağız. Mücadelede sivil aktivistlere ihtiyacımız var. Sivil toplumu yolsuzlukla mücadelede ana partner olarak görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatına, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in kurucusu olduğu bir fabrikada satış müdürü olarak başlayan İbrağimov, Atambayev'in iktidarı döneminde, Bişkek Serbest Ekonomik Bölge Müdürü, Uluslararası Dastan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Uluslararası Manas Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı.

PARTNERDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğizDikkat! Güncelleme geldi, artık bunları da göreceğiz
Alperen'in serviste ölümü davasında sanıklar 9 ile 5 yıl arasında ceza aldıAlperen'in serviste ölümü davasında sanıklar 9 ile 5 yıl arasında ceza aldı
Zeytinburnu'nda fabrika yangınıZeytinburnu'nda fabrika yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Albek İbrağimov Bişkek Belediye Başkanı gözaltı

En Çok Okunan Haberler

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Ece Erken "Adnan Oktar'ı tanımam" demişti! Olay görüntü ortaya çıktı

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Bakan Süleyman Soylu: 25 bin 500 kişilik alım planlıyoruz

Emekliye 3’lü fırsat

Emekliye 3’lü fırsat

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

İzmir, Manisa ve Sivas'ta gıda zehirlenmeleri! Sayı 4 bine yaklaştı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Ağustos'ta askere gidecekler bedelliden yararlanabilecek mi? AK Parti'den çok önemli bedelli askerlik açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

Saygısızca araç kullanmanın cezası ne kadar? Maganda damat için karar verildi

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Serviste unutulan Alperen'in ölümü davasında şoför Taner İşgören 9 yıl ceza aldı

Serviste unutulan Alperen'in ölümü davasında şoför Taner İşgören 9 yıl ceza aldı

İstanbul Zeytinburnu'nda korkutan yangın

İstanbul Zeytinburnu'nda korkutan yangın

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.