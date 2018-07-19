Bişkek Belediye Başkanı yolsuzluk suçlamasıyla gözaltına alındı

BİŞKEK (AA) - Bişkek Belediye Başkanı Albek İbrağimov, hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Kırgızistan'da siyasiler ve devlet memurları hakkındaki yolsuzluk soruşturmalarını yürüten Milli Güvenlik Devlet Komitesi, 2,5 yıl önce belediye başkanlığı koltuğuna oturan ve geçen hafta Bişkek İl Meclisi tarafından görevinden uzaklaştırılan İbrağimov hakkında çeşitli suçlamalarla üç farklı soruşturma açmıştı.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, İbrağimov'un, savunma sanayi ve makine imalatı alanında üretim yapan Uluslararası Dastan AŞ'ye ait dinlenme tesisinin ve Bişkek Belediyesine ait 5 hektarlık arazinin satılmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alındığı ifade edildi.

Başbakanlık Basın Merkezinden yapılan açıklamada da İbrağimov'un Bişkek İl Meclisi tarafından görevinden uzaklaştırılmasıyla ilgili kararın Başbakan Muhammedkalıy Abılgaziyev tarafından bugün öğleden sonra imzalandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, ülkede yolsuzlukla mücadelenin sürekli ve sistematik hale getirileceğini belirterek, "Yolsuzluğa karşı mücadele devam edecek. Bu mücadeleyi mantıklı bir sonuca taşıyacağız. Mücadelede sivil aktivistlere ihtiyacımız var. Sivil toplumu yolsuzlukla mücadelede ana partner olarak görmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Çalışma hayatına, eski Cumhurbaşkanı Almazbek Atambayev'in kurucusu olduğu bir fabrikada satış müdürü olarak başlayan İbrağimov, Atambayev'in iktidarı döneminde, Bişkek Serbest Ekonomik Bölge Müdürü, Uluslararası Dastan AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Uluslararası Manas Havalimanı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmıştı.

