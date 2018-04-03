Bismil Belediyesinden taziye evlerine sandalye yardımı

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesi tarafından sürdürülen ’Doğumdan ölüme kadar yanınızdayız’ projesi kapsamında Tepe, Gültepe, Seyrantepe, Karangoz ve Yukarıdolay kırsal mahallelerindeki taziye evlerinde kullanılmak üzere sandalye, masa ve sehpa yardımında bulunuldu.
İlçede hizmet atağını sürdüren Bismil Belediyesi, bir yandan şehir merkezindeki projeleri hayata geçirirken, diğer yandan en ucra mahalleye hizmet götürmek için yoğun mesai harcıyor. Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü tarafından sürdürülen çalışmalarda, ilçeye bağlı kırsal ve merkez mahallelerde bulunan taziye evlerine bin adet sandalye ve 500 adet sehpa dağıtıldı. Belediye ekiplerince mahallelere getirdiği sehpa ve sandalyeler muhtarlara teslim edildi. Ayrıca Fen İşleri müdürlüğü ihtiyaç duyulan taziye evlerinde boyama çalışmalarını da sürdürüyor.
Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, ilçenin her mahallesine hizmet götürmeye çalıştıklarını vurguladı. Vatandaşların taziye günlerinde sıkıntı yaşamaması için çalışma başlattıklarını ifade eden Başkan Gülenç, "Sosyal belediyecilik anlayışıyla her vatandaşımıza ulaşarak, sıkıntılarını gidermeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz, belirledikleri mahallelerde eksikleri tespit ettikten sonra buralarla ilgili çalışma yürütüyor. Sandalye ve sehpa eksiklikleri olan taziye evlerimizin eksikliklerini gidermiş olduk " dedi.
Yapılan hizmetlerden dolayı Belediye Başkanı Turgay Gülenç’e teşekkür eden Tepe Mahalle Muhtarı Şeyhmus Özaydın, “Taziye evimizde sandalye ve sehpa eksikliği vardı talebimiz üzerine belediye tarafından bizlere 200 adet sandalye ve 100 adet sehpa verildi. Bundan öncede bayan taziye evimiz için de fayans, demir ve çimento yardımı yaptı. Belediye Başkanımız Turgay Gülenç’e bu hayırlı işlerinden dolayı teşekkür ediyoruz” diye konuştu.
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