Bismil’de bozulan kilitli taşlar onarıldı

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde yerel basında gündeme getirilen bazı sokakların bozulan ve deforme olan kilit parke taşları, Belediye Fen İşleri ekiplerince kısa süre içerisinde tamir edilerek düzgün bir hale getirildi.
Bismil Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde bulunan kilit parke taşı sokaklar ile kaldırımlarda başlatılan bakım ve onarım çalışmaları sürüyor. Alt yapı kazı çalışmaları nedeniyle bozulan kilit parke yollar tamir edilerek vatandaşların hizmetine sunuluyor. İhtiyaç duyulan noktalarda yapılan tamirat çalışmalarında yerinden oynayan kilit parke taşları zemin iyileştirmesi yapılarak yerlerine monte ediliyor. Kırılmış, parçalanmış kilit parke taşları ise yenileriyle değiştirilerek yenileniyor. Kilit parke taşı bakım çalışmaları ile birlikte deforme olan kaldırımların bakımları da yapılarak kaldırımlar daha düzgün ve düzenli bir hale getiriliyor. Geçtiğimiz günlerde sosyal medya ve yerel basın aracılığıyla gündeme getirilen Fırat Mahallesi 217’nci Sokak’ta bozulan kilitli parke taşları tamir edilerek araçlar ve yayalar için güvenli ulaşım imkanı sağlandı.
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