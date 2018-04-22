Bismil’de şehit asker için mevlit verildi

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde, şehit Piyade Er İlhami Çelebi için mevlit verildi.
Hatay’ın Yayladağı ilçesinde Suriye’den kaçak yollarla Türkiye’ye geçmeye çalışan gruba müdahale sonrasında şehit düşen Piyade Er İlhami Çelebi için mevlit verildi. Mevlide, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkanı Turgay Gülenç, İlçe Jandarma Komutanı Ahmet Boyacıoğlu, AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Şehit ailesine, yakınlarına ve mahalle sakinlerine bir kez daha başsağlığı dileyen Başkan Gülenç, devlet olarak her zaman şehitlerin emaneti olan ailelerinin yanında olacaklarını vurguladı. Gülenç, "Şehidimize bir kez daha Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Şehidimizin emanetlerine sahip çıkarak onun mezarında rahat uyumasını sağlamak bizlerin görevidir" dedi.
Başkan Gülenç, İlhami Çelebi gibi yiğit vatan evlatlarının asla unutulmayacağını belirterek, İlhami’nin artık tüm milletin evladı olduğunu söyledi. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan mevlit programında dualar okundu.
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