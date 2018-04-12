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Bismil’deki Masal Parkı’nın kahramanları yerlerini alıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 09:16 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesinin İbrahim Oruç Parkı’nda hayata geçirdiği Masal Parkı’na masal kahramanı ve çizgi film karakteri yerleştirilmeye başlandı.Bismil Belediyesince, çocukların hayal dünyasını ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla İbrahim Oruç parkında 14 bin metrekare alanda yapılan Masal Parkı’nın yapım çalışmaları sona doğru gelinirken Belediye Başkanı Turgay Gülenç, çalışmaları yerinde inceledi.

Bismil’deki Masal Parkı’nın kahramanları yerlerini alıyor

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Belediyesinin İbrahim Oruç Parkı’nda hayata geçirdiği Masal Parkı’na masal kahramanı ve çizgi film karakteri yerleştirilmeye başlandı.
Bismil Belediyesince, çocukların hayal dünyasını ve yeteneklerini geliştirmek amacıyla İbrahim Oruç parkında 14 bin metrekare alanda yapılan Masal Parkı’nın yapım çalışmaları sona doğru gelinirken Belediye Başkanı Turgay Gülenç, çalışmaları yerinde inceledi. Mayıs ayı içinde açılışının yapılması planlanan Masal Parkında devam eden son rötuşları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Gülenç, parkın çocukların ilgi odağı olacağını ifade etti.
İnceleme sonrası açıklama yapan Başkan Gülenç, Masal Parkı’nın önemsedikleri bir proje olduğuna dikkat çekerek, “Bugünün yarını yarının umudu olan geleceğimizin teminatı çocuklarımızın gelişimine ciddi katkı verecek, onların eğlenerek öğrenecekleri bir ortamı sağlayacak Masal Parkı bizim çok önemsediğimiz bir proje. Çalışmalar son aşamada olduğunu belirterek çocuklarımızı en kısa zamanda ağırlamanın heyecanını yaşıyoruz” dedi.

Bismil’deki Masal Parkı’nın kahramanları yerlerini alıyor

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