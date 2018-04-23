BİŞOKOP’da Şerif Çolak güven tazeledi

Bigadiç Taşıyıcılar Kooperatifinin (BİŞOKOP) olağan genel kurulunda Başkan Şerif Çolak ve yönetimi güven tazeledi.

Bigadiç Taşıyıcılar Kooperatifinde 7 dönemdir başkanlığını sürdüren Başkan Şerif Çolak yapılan son genel kurulda seçimleri kazanarak 8. kez başkanlığa seçildi. Kongrenin başlangıcında divan kurulu üyelerinin seçimi yapıldı. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu. 152 üyenin oyunu alan Şerif Çolak’ın yeni yönetim kurulu Arif Tok, Nevzat Sayın, Mustafa Seçik ve Gökhan Gencer’den oluştu.

8.dönem seçilen Sınırlı Sorumlu Bigadiç Taşıyıcılar Kooperatif (BİŞOKOP) Başkanı Şerif Çolak seçimden sonra yapmış olduğu konuşmada ‘‘Bize destek olan herkese tüm üyelerimize sonsuz teşekkürler ediyorum. Bize duymuş oldukları güvene layık olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız Allah utandırmasın diyorum’’ dedi.

BİŞOKOP Genel Kurulu’na Bigadiç Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Akgün İlçe Garnizon Komutanı Mehmethan Doğan, İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Korkmaz, Bor İşletme Müdürü Bilal Ambar, Halk Bankası Müdürü Kemal Ağaç, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Süleyman Saran, Ziraat Odası Başkanı Kamber Salur, Ak Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Hakkı Demir Kurtuluş, Belediye Meclis Üyesi Mehmet Erdoğan, delegeler ve bir çok vatandaş katıldı.