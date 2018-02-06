Bitcoin 6 bin 500 doların altına geriledi

Bitcoin, 6 bin 500 doların altına gerileyerek son 12 haftanın en düşük seviyesini gördü.
Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, TSİ 15.00'da 6 bin 440 dolara kadar geriledi ve günlük kaybı yüzde 21 oldu.
Böylece, 13 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaşan Bitcoin'in son 8 gündeki kayıpları yüzde 44'e ulaştı.
Ayrıca sanal para biriminin son 8 günde piyasa değerinde de 39 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.
ABD'li dev bankacılık kuruluşlarından JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup, cuma günü yaptıkları açıklamada kripto paralardaki volatilite ve risk nedeniyle müşterilerinin kredi kartlarıyla kripto para alımına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.
Asya ekonomilerinde Bitcoin'e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine dikkati çeken uzmanlar, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguluyor.
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