HABER

Bitcoin 6 bin 500 doların altına geriledi

GÜNCEL HABERLERİ | 06.02.2018 00:01 | Son Güncelleme

Sanal para biriminin son 8 gündeki kayıpları yüzde 44'ü buldu

Bitcoin, 6 bin 500 doların altına gerileyerek son 12 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Sanal para birimi Bitcoin'in değeri, TSİ 15.00'da 6 bin 440 dolara kadar geriledi ve günlük kaybı yüzde 21 oldu.

Böylece, 13 Kasım'dan bu yana en düşük değerine ulaşan Bitcoin'in son 8 gündeki kayıpları yüzde 44'e ulaştı.

Ayrıca sanal para biriminin son 8 günde piyasa değerinde de 39 milyar doların üzerinde kayıp yaşandı.

ABD'li dev bankacılık kuruluşlarından JPMorgan Chase, Bank of America ve Citigroup, cuma günü yaptıkları açıklamada kripto paralardaki volatilite ve risk nedeniyle müşterilerinin kredi kartlarıyla kripto para alımına izin vermeyeceklerini duyurmuştu.

Asya ekonomilerinde Bitcoin'e regülasyon getirilmesi ve siber güvenlik endişelerine dikkati çeken uzmanlar, bunun kripto paralarda sert düşüşe neden olduğunu vurguluyor.

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bitcoin kripto para sanal para

En Çok Okunan Haberler

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Köyüne geri dönene 300 koyun + maaş

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Yeliz Yeşilmen'in aile fotoğrafı olay oldu

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Emeklillere 224 lira zam gelebilir

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

Günün en çok konuşulan iddiasına ABD'den flaş cevap

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İstifası istenmişti! Kars Belediye Başkanı Karaçanta kararını verdi

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

İşte +18'lik turizm cenneti: Günahlar adası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Ünlülere sanal bahis operasyonu!

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

Günlük burç yorumları 6 Şubat Salı - İrem Su'dan 2018 yılı burç yorumları

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

İstanbul'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Ataşehir'de muhasebeci cinayeti

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Nevşehir’e şehit ateşi düştü

Yargıtay: Düğünde takılan altınlar gelinin malı

Yargıtay: Düğünde takılan altınlar gelinin malı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.