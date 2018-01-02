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Bitcoin için Diyanet'ten fetva geldi: Caiz değil!

GÜNCEL HABERLERİ | 02.01.2018 10:51 | Son Güncelleme 4 saat önce

Diyanet İşleri Başkanlığı, daha önce 'şu aşamada dinen uygun olmadığını' açıkladığı sanal paralar için kullanımının belirsizlik taşıması, aldatma ve aldanmaya yol açması halinde caiz olmadığını açıkladı.

Diyanet'e bağlı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı, 'Dini sorular' bölümüne gelen bir soruya verdiği fetvada özünde belirsizlik taşıyan, kamuoyunda ’saadet zinciri’ olarak bilenen uygulamalar gibi, belli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital sanal paraların kullanımına onay vermedi. Kurul açıklamasında şu görüşlere yer verildi.

”Kullanıcılar arasında değişim ya da kıymet ölçüsü olarak genel kabul gören, kaynağı itibariyle kullanıcılara güven veren her türlü paranın kullanımı caizdir. Bu noktada önemli olan husus, para olarak bilinen değişim aracının kendi özünde yani üretim şeklinde, sürüm aşamalarında ve muhataplık niteliğinde büyük belirsizlik içerip içermemesi, bir aldatma) aracı olarak kullanılıp kullanılmaması ve belli bir kesimin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine vesile olup-olmamasıdır. Son yıllarda ortaya çıkan ve birçok çeşidi bulunan, dijital-kripto paralardan her birini kullanmanın hükmünü yukarıdaki genel ilkeler doğrultusunda değerlendirmek gerekir. Buna göre,özünde ciddi belirsizlikler taşıyan, aldanma ve aldatma riski ileri düzeyde olan, dolayısıyla güvencesi bulunmayan ve kamuoyunda ’Saadet zinciri’ olarak bilinen uygulamalar gibi belirli kesimlerin haksız ve sebepsiz zenginleşmesine yol açan dijital kripto paraların kullanımı caiz değildir.

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Anahtar Kelimeler:
diyanet Fetva Bitcoin caiz

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
PEKALA ISRAF HARAM DEGILMI DIYANET İŞLERI BASKANI BASTA KENDI UYSUN KURALLARA SONRA FETVA VERSIN MERSEDE BINIYOR BU ISRAF DEGILMI ACABA PEYGAMBER EFENDIMIZ MUSLUMANLARIN LIDERI OLARAK YASARKEN SIZIN KADAR LUKSMU YASIYORDU
@00yigit ne sacmaliyorsun cahil zaman mekan bilmiyorsun senin gibi din adamina söz söyleyen insan yokdu bilir bilmez ozaman dve vardi al bi deve yolda dolas ozaman
diyanet hırsızlığında caiz olmadığını tüyü çıkmamış yetimin hakkını yiyen müsmüman görünümlülerin maun namazı kılanların yalanlarına inanılmaması gerektiğini de açıklasın, venedikte papa türkiyede diyanet, asıl şeytan kendi,leri ama insanları şeytan diye adlandırırlar
Tüm ülke olarak siz almayın değeri düşmesin. Fetvayı veren ve çevresindekiler alsın kar etsin yollarına taş koymayın. Ne güzel din.
@Ronaldinhq İşletme prensiplerine göre, talep arttıkça fiyat artar, talep azaldıkça fiyat azalır... Söylediğinin tam tersi yani. Diyanet ne yaptığına karışmaz, uzman bir heyet toplanır inceler araştırır ve sana dinen doğru yada yanlış olduğunu söyler... Sen ister gider alırsın ister almazsın karışmaz. Sadece günah olması muhtemeldir yada sakıncalı değil der... Örneğin iftira atmak günah der, sen fetva verenlere iftira atarsın. Hayır daha mantıklı olun, daha mantıklı iftiralar atın da millet inansın bari.
ekonomiyi diyanete bağlayın.dini bitirdiler sıra ekonomiyi mı geldi.
para caizmi siz öyle söylüyorsunuz dünyadaki tüm para birimleri caiz değil
pis ve haram işlerde kullanılmak üzere üretilen bir sanal para. Uyuşturucu, fuhuş, kiralık katil, kumar, kadın ticareti...Bitcoin bu işlerde kullanılmak üzere üretilmişti.
Asgari ücretliye 1600 lira ile geçinmesini bilin diyen ve 4000 lira maaş alan biri mi söylüyor bunu. Güldürmeyin, sövdürmeyin...!!
diyanet fetva veriyor.içki haram,şans oyunları haram diye,devlet içki sigara ve şans oyunlarından aldığı ötv ve kdv ile kamu çalışanlarının maaşlarını ödüyor. bu durumda dolaylı olarak imamlarda haram kazançtan maaş almış olmuyor mu?
@marko2017 siz daha bir devletin ne oldunu bile anlamissiniz devlet sigara ve alkol vergisini yukseltir fiyat yukselip vergi toplamak icin degil kullananlari caydirmssi icin ama okuzse sahibi ne yapsin
buraya yorum yapan cahiller dinayete inanmıyorsanız biraz dininizi araştırın peygamber efendimiz para hakkında ne yorum yapmış ne söylemiş bi bakın yorum yapan cahillerin çoğunun sancısı haram yediği için tepki gösteriyor. ey cahil sürüsü rızık allahtandır. sanal paraya bel bağlamakta ne ola
merak ediyorum DIYANET mi HIYANET mi ???Kuran ayetlerini uc kurus menfaat icin satanlar satacak kadar haysiyetten yoksun olanlar dinini bilmeyen bildigini zanneden kurana gore degilde diyanetin fetvasina gore hareket eden musluman bozuntulari Allah belanizi versin...,neden kuran diye diye bizi dinimizden ettiniz.Oldu olacak devlete vergisini verdikten sonra fahiselik caizdir deyin olsun bitsin,devleti soymak caizdir deyin olsun bitsin..,nasil olsa devlet memurusunuz..YUH
Arkadaslar adi ustunde sanal para herşey şeffaf olsa reel para olurdu zaten para gercekte belli degilki nerde kullanildigi ve ne isler icin kullanilacagi beĺi olsun
DİYANET BU OLAYLARLA UĞRAŞACAĞINA BİRAZ KENDİNE BAKSIN HER CUMA HOCALARI YARDIM İSTEMEKTEN DİLENCİYE ÇEVİRDİ,BİRDE BURADA GELMİŞ SAÇMALIYOR.YAKINDA CUMA NAMAZINI ÜCRETLİ YAPARLARSA ŞAŞMAYACAĞIM.
dolarda caiz degil ozaman ya birakin kardesim bu isleri nemalanmadiginiz seyler hemen caiz degil neye gore caiz degil hayirdir
reis alaydı bitcoini. o zaman Osmanlı'da bahşişler bitcoinle verilirdi diye fetva verirlerdi.
ey diyanet dinimizde içki içmek haram biliyoruz ki devlet alkolden yüksek vergiler almakta ve merkez kasasına giderek çark dişlisi oluşturmakta. pahalılığından dolayı vatandaş etil alkol alarak rakısını evinde yapmaktadır.şimdi etil alkolün içine acımsı bir kimyasal katarak insanların yeniden tekel tüketmesi teşvik edilecekmiş.sorum şu hem dinimizde haram diyor isek devlet neden böyle bir önlem alıyor. içen mi haram işler. teşvik eden mi.malumunuz diyanetinde bütçesi bu vergilerle sağlanmaktadır.
yanlız akp bu konuya el atmış. Döviz zenginliğinden sonra bitcoin araştırmasına girmişler. Diyanet kendi partisinden bir haber anlaşılan.
Bit coinden vergi alamıyolar şimdide millete din yoluyla sataşmaya çalışıyolar.
Önce kendileri alsınlar hele bi..daha sonra caizdir fetvası verip bitcoin yeniden uçacaktır
diyanet kendine baksın ilk önce sonra insanları uyarsin
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