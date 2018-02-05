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'Bitcoin' soygununda kuzen tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 23:02 | Son Güncelleme

SAKARYA'da kuzeninin iş yerinden 'bitcoin' serverının çalınmasıyla ilgili aranan Sevgi Asan, cihazlarla birlikte savcılığa teslim oldu.

Alaattin ONUR/AKYAZI (Sakarya), (DHA) - SAKARYA'da kuzeninin iş yerinden 'bitcoin' serverının çalınmasıyla ilgili aranan Sevgi Asan, cihazlarla birlikte savcılığa teslim oldu. Sevgi Asan tutuklandı.

Geçen ay Akyazı'da bilişim ofisinden sanal para 'Bitcoin' serverlarının da bulunduğu 450 bin lira değerindeki cihazlar çalındı. İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanan R.A. ve V.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarının tamamını incelemesinin ardından olaya iş yeri sahibi Yunus Emre Asan'ın kuzeni Sevgi Asan'ın da karıştığını tespit etti. Hakkında yakalama kararı bulunan Sevgi Asan çalınan serverları teslim ederek Akyazı Cumhuriyet Savcılığı'na teslim oldu. Sevgi Asan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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