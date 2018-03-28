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'Bitcoin' ticareti yapan iki imam görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 01:00 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta sanal para birimi Bitcoin ticareti yaptığı iddia edilen iki imam görevlerinden alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı da konuyla ilgili soruşturma başlattı.

'Bitcoin' ticareti yapan iki imam görevden alındı

Zonguldak'ta sanal para birimi 'Bitcoin' ticareti yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.

Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi'nde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit K. ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış B. hakkında internet üzerinden sanal para birimi 'bitcoin' ticareti yaptıkları iddiasıyla il müftülüğüne şikayette bulunuldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma sonrası ifadeleri alınan imam hatipler Mecit K. ve Satılmış B. görevinden alındı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak Bitcoin İmam

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