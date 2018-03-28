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Bitcoin ticareti yapan imamlar görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 00:38 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta sanal para birimi ’Bitcoin’ ticareti yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit K.

Zonguldak’ta sanal para birimi ’Bitcoin’ ticareti yaptıkları iddia edilen 2 imam görevden alındı.
Zonguldak Mithatpaşa Mahallesi’nde bulunan Aziziye Cami imam hatibi Mecit K. ile Dereköy Cami imam hatibi Satılmış B. hakkında internet üzerinden sanal para birimi ’bitcoin’ ticareti yaptıkları iddiasıyla il müftülüğüne şikayette bulunuldu. Diyanet İşleri Başkanlığı, konuyla ilgili soruşturma başlattı. Başlatılan soruşturma sonrası ifadeleri alınan imam hatipler Mecit K. ve Satılmış B. görevinden alındı.

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