Bitime 3 hafta kala şampiyonluğu garantiledi

Bilecik 1. Amatör Lig’in şampiyonu, bitime 3 hafta kala 1308 Osmaneli Belediye Spor oldu.

Bilecik 1. Amatör Lig’in 23’üncü haftasında 62 puanla ligin lideri 1308 Osmaneli Belediye Spor kendi saha ve seyircisi önünde karşılaşacağı Bozüyük temsilcisi Akpınar Spor’un maça gelmemesi nedeniyle maçı 3-0 hükmen kazandı. Alınan bu galibiyet sonrası puanını 66’a çıkaran 1308 Osmaneli Belediye Spor ligin bitmesine 3 hafta kala en yakın rakibi Bilecikspor’a 11 puan fark atarak şampiyonluğu ilan etti. Osmaneli İlçe Stadı’nı hıncahınç dolduran 1308 Osmaneli Belediye Spor taraftarları şampiyonluğu doyasıya kutlarken, Akpınar Spor’un maça gelmemesine büyük tepki gösterdi. Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, şampiyonluk kutlamalarına katılırken, ilçe Kaymakamı Edip Çakıcı’da maçı izlemeye geldi.

Öte yandan Akpınar Spor’un maça gelmemesi kutlamaları da etkiledi.