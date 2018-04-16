Bitki Heykelleri Göz Kamaştırıyor

Kepez Belediyesi seralarında üretilen süs bitkileri, Dokuma Park, Kepez Kent Ormanı ve Seyir Terası gibi noktalarda görsel şölen sunuyor.
Kepez Belediyesi, Dokuma Park, Kepez Kent Ormanı ve Seyir Terası gibi şehrin cazibe noktalarında oluşturduğu süs bitkileri ise göz kamaştırıyor. Seralarda özel olarak tohumlandırılıp yetiştirilen bitkilerden yapılan bitki heykelleri ise vatandaşların ilgisini çekiyor.
Kepez’de görsel şölen
Renkleri ve fiziki yapıları ile ilgi odağı olan bitki heykelleri Kepez’de tam bir görsel şölen oluşturuyor. Dokumapark ve Anadolu Oyuncak Müzesi’nin bahçelerini süsleyen bitki heykelleri, Kepez Belediyesi ekiplerince özenle hazırlanıyor ve bakımları da özenle yapılıyor. Kepez Belediyesi, kendi çiçeğini yetiştirerek hem ekonomisini koruyor, hem de her yıl binlerce çiçekle donatılan ilçenin mis kokulu bahar bahçelerine ev sahipliği yapıyor.
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