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Bitkileri dondan koruyan buluş tarlada

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 11:14 | Son Güncelleme

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UÜ-TTO) akademik bilginin ekonomik değere dönüşmesi konusunda bir projeye daha imza attı.UÜ-TTO, akademisyenlerin donu önlemeye yönelik geliştirdikleri üç patente lisans aldı.

Bitkileri dondan koruyan buluş tarlada

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (UÜ-TTO) akademik bilginin ekonomik değere dönüşmesi konusunda bir projeye daha imza attı.
UÜ-TTO, akademisyenlerin donu önlemeye yönelik geliştirdikleri üç patente lisans aldı. Lisanslanan buluşlar, bitkilerin soğuk ve dona dayanıklılığını arttırıyor. Lisansı alan firma, ürünü yurtiçi ve yurtdışında hemen satmaya başlayacağını söyledi. Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü’nden Doç. Dr. Asuman Cansev, Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Mehmet Cansev, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Hatice Gülen ve Dr. Müge Kesici, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üy. Sergül Ergin tarafından 2011 yılından beri yürütülen çalışmalar sonucunda, bitkilerin büyüme ve gelişmelerini teşvik eden ve stres toleransını artıran bazı moleküller bulundu. Daha sonra buluşlara ilişkin üç adet patent alındı. Söz konusu patentler son olarak, Uludağ Üniversitesi TTO tarafından Ar-Ge Endüstriyel firmasına lisanslandı.

Ulcay: "Ülke ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz"
Yardımcıları Prof. Dr. Aslı Hockenberger, Prof. Dr. Mehmet Yüce ve TTO Müdürü Oğuz Yapar ile birlikte lisans imza törenine katılan Rektör Prof. Dr. Yusuf Ulcay, Uludağ Üniversitesi’nin sadece eğitim yapan değil, projelerle araştırma yapıp, bunları ticarileştirerek topluma yansıtmayı hedefleyen 3. Nesil bir üniversite olmak için var gücüyle çalıştığını söyledi. Üniversitelerde çok sayıda bilimsel çalışma yapıldığını ancak bunların çok azının ticarileştirilebildiğini belirten Ulcay, “Biz akademisyenlerimizi firmalar açısından düşünüp araştırmalarını patentleştirmelerini, firmalara da gelir getirici patentler satmayı, böylece ülke ekonomisine kazandırmayı hedefliyoruz" dedi.
Ar-Ge Endüstriyel Firması sahibi Tamer Tezgören, üç nesildir bu işi yaptıklarını ve kendi çabalarıyla yapamayacakları konularda üniversitelerle çalıştıklarını belirterek, Uludağ Üniversitesi’yle de çalışmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.
Ar-Ge Endüstriyel Genel Müdürü Vedat Karakaya da, daha önce bitkileri -7 dereceye kadar dondan koruyabildiklerini belirterek, “Uludağ Üniversitesi hocalarının geliştirdikleri bu buluş sayesinde bunu -9 dereceye çıkardık. Ürünü pazarlamak için imzanın atılmasını bekliyorduk. Hemen yurtiçi ve yurtdışında satışa başlayacağız” dedi.

Bitkileri dondan koruyan buluş tarlada

Bitkileri dondan koruyan buluş tarlada

Bitkileri dondan koruyan buluş tarlada

Bitkileri dondan koruyan buluş tarlada

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