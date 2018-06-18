Bitkin halde bulunan yavru karaca, tedaviye alındı

KIRKLARELİ, (DHA)- KIRKLARELİ'de bitkin halde bulunarak, Doğa Koruma ve Milli Prklar ekiplerine teslim edilen yavru karaca, tedaviye alındı.
Kırklareli'de, ormanlık alanda bitkin halde bulunan yavru karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Yavru karaca, sağlık kontrolünün ardından tedavi edilmek üzere İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi yetkililerine teslim edildi.
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