Bitlis Belediyesi kütüphanecilikte Türkiye üçüncüsü oldu

Hacettepe Üniversitesinin Antalya’da düzenlediği ‘Herkes İçin Kütüphane’ projesi kapsamında yapılan değerlendirme toplantısında Bitlis Belediyesi üçüncü oldu.
Toplantının sonunda jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonrasında Bitlis Belediyesi 3. seçildi. Toplantı Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Emin Küçük’ün imzasını taşıyan 3.’lük ödülünü, Bitlis Belediyesi adına Bitlis Belediyesi Halk Kütüphanesi Sorumlusu Önder Irmak aldı.
Konu ile ilgili bir açıklama yapan Bitlis Belediyesi Halk Kütüphanesi Sorumlusu Önder Irmak; “Antalya’da katıldığımız Herkes İçin Kütüphane projesi kapsamında 3. Değerlendirme Toplantısında kütüphanemizin tanıtımını gerçekleştirdik. Bitlis Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’nun direktifleri doğrultusunda kütüphanemizde çalışma saatlerini yeniden düzenleyerek hafta sonları da hizmet vermekteyiz. Yapılan değerlendirmede, kütüphanelerimizin çalışma prensipleri, hizmet anlayışı ve kütüphanemizde sunulan hizmetler ve diğer etkinliklerimizden dolayı üçüncülüğe layık görüldük. Bize, Bitlis halkına hizmet etme imkanı sunan başta Bitlis Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu’na ve emek veren tüm personellerimize teşekkür ediyorum” dedi.
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